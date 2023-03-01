BTS柾國5300萬粉絲IG帳號一夕消失 450億資產放水流…

BTS人氣成員柾國。（取材自BTS官方粉專）

超人氣南韓 天團BTS （防彈少年團）粉絲遍布全球，成員柾國開通Instagram（IG）帳號2年更是擄獲近5300萬名粉絲，但日前他卻無預警刪除IG帳號，令粉絲錯愕不已。

柾國IG帳號開通不到兩年，已經累積近5300萬名粉絲追蹤，1日有粉絲無意間發現柾國IG有關內容全部被刪除，柾國IG一夕間消失令粉絲相當錯愕，甚至懷疑柾國IG是否被盜，讓粉絲非常擔心。

事後，柾國親自透過BTS官方後援會社群 平台WEVERSE發文澄清IG被刪除並非帳號被盜用，而是自己決定要退出IG且已將App刪除，未來主要利用WEVERSE平台直播與粉絲互動。

知名南韓流行音樂網站《allkpop》2022年4月時曾引用社交軟體分析網站SPEAKRJ資料，發現人氣與柾國不相上下的BTS成員V「每篇IG貼文贊助成本高達77萬3千美元」，每篇貼文平均收穫1290萬個讚數；過去也曾有內行粉絲分析一般追蹤數200萬的女演員的IG帳號價值約17億韓元，若以此換算柾國IG帳號價值至少450億韓元（約3403萬美元）。

由此可見，柾國只是動一動手指刪除近5300萬粉絲追蹤的IG帳號，相當於刪除了天價資產。