李秉憲、權相佑爆逃稅 補繳數億稅金喊冤

韓星李秉憲被爆出有逃漏稅的嫌疑，經紀公司迅速出面澄清。（取材自臉書）

南韓 影帝李秉憲以及演員權相佑爆出逃漏稅嫌疑，南韓國稅廳調查後兩人分別被罰1億4500萬韓元（下同，約10.9萬美元）、10億韓元的追繳金。李秉憲的經紀公司「BH娛樂」第一時間否認逃稅，權相佑的公司「Soo Company」也表示，是資料差異，修正後會主動上繳。

52歲李秉憲有不少代表作，更多次遠征好萊塢 ，然而他去年被爆出這三年來，利用法人名義投資 ，獲利100億韓元（約756.3萬美元）。

韓媒報導指出，李秉憲去年9月被國稅廳查稅，因為該程序並非定期查稅，引發法人公司或個人逃稅疑雲，更被外界猜測可能與不動產有關，而他在2018年成立公司Project B，並以公司名義買下首爾楊坪洞的10層大樓，2021年轉手賣出賺了100億韓元的價差，疑似透過公司法人優惠進行炒房，藉此避稅。

李秉憲的經紀公司發布聲明表示「李秉憲演員在過去的30年裡，一次也沒有發生過與稅金有關的不光彩的事情。 追徵金是因為廣告片酬入賬時間的差異，演員自掏腰包給全體職員的獎金作為公司費用處理的部份，在會計處理正常化階段發生的」。

權相佑同樣也被質疑逃稅，主因是他創立的經紀公司「Soo Company」，購入每輛數億韓元的高級跑車共5輛，卻給家人使用，因而被追討10億韓元的稅務追繳金，經紀公司則表示稅務機關要求說明損益歸屬，因為產生了差異，修正報告後，已主動支付差額，被指有問題的跑車也全數售出，否認逃稅。