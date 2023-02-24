「黑暗榮耀2」揭伏筆 宋慧喬脫衣復仇

「黑暗榮耀2」裡的宋慧喬，將繼續復仇之路。(取材自豆瓣電影)

韓星宋慧喬 主演的話題劇「黑暗榮耀」再釋預告，她脫下外套，露出高中時期被電捲棒燙傷的可怖傷疤，瞬間讓鄭星一飾演的「河度領」一角嚇呆；第一季中疑似已經身亡的關鍵人物孫慏悟，竟死而復生和宋慧喬通話，種種精采片段符合了編劇和導演 先前透露的「所有誘餌都會回收」。

「黑暗榮耀」第二季上線倒數，隨著愈來愈多的預告釋出，觀眾好奇宋慧喬飾演的文同珢究竟會使出什麼樣的復仇絕招。新上線的預告中，她在河度領面前脫下外套，對方見到她昔日被霸凌 的傷疤，露出不可置信表情，也代表他知道了自己的老婆朴涎鎮（林知衍飾）曾做過的事。

預告中也有鄭星一、李到晛等主角接連崩潰的畫面，其中一幕烈火燃燒的畫面，帶給觀眾強烈窒息感，或許也正呼應宋慧喬經歷過的燙傷之苦。預告中林知衍對宋慧喬撂下狠話：「不管我殺了妳，還是要把你煮熟，都能再找一支電捲棒對付你。」宋慧喬則回敬：「希望你跟我一樣感受到那種灼熱，希望你痛到骨子裡」。

編劇金銀淑之前曾在訪問中透露：「最痛快火辣的劇情都會在第二季！」導演安吉鎬則說：「文同珢的爭鬥正式開始，加害者受到懲罰的故事將會更生動，讓人目不轉睛，所有誘餌都會回收的。」