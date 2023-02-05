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渡邊直美激瘦20公斤現身台灣 最愛水蓮菜：非常好吃

記者蘇詠智／台北即時報導
渡邊直美減了20公斤，變得較為輕盈。(記者吳致碩／攝影)
渡邊直美減了20公斤，變得較為輕盈。(記者吳致碩／攝影)

日本女星渡邊直美以茨城縣宣傳大使的身分訪問台灣，笑言台灣不只人很溫暖，美食也非常多，這是走到世界各地大家都贊同的。除了她非常喜愛的滷肉飯之外，她這次向茨城縣知事大井川和彥大力推薦水蓮，不只會用中文說出「水蓮菜」，還盛讚：「切一切，料理之後就非常好吃！」

隨著國門開放、國人紛紛重啟海外旅遊，茨城縣知事大井川和彥因而率領一群官員赴台舉辦大型的旅遊推廣活動，力邀母親是台灣人的渡邊直美當觀光宣傳大使，她笑言父親是日本人、從小就在茨城長大，很開心有機會能讓兩個家鄉透過活動產生連結，而茨城有美麗的海景風光，有翠綠的景觀和漂亮的花，應該會讓其他縣的人很嫉妒，更難得的是美食也很豐富，光是納豆就有一百多種，最近更推出將甘藷曬乾或是冷凍之後，變得脆脆的，咬起來有類似仙貝的口感，都很值得嘗試。

渡邊直美近期為了舞台劇表演而減掉20公斤，感覺較為輕盈，但重回以美食出名的台灣，可能無法再顧及熱量。她笑言最開心的就是在台灣品嘗各種美味，之前到了各個國家，和人聊天時大家都同意台灣的美食最好吃，加上台灣的人很溫暖，她在台灣覺得處處都充滿愛。

渡邊直美睽違台灣3年再度回歸。(記者吳致碩／攝影)
渡邊直美睽違台灣3年再度回歸。(記者吳致碩／攝影)

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