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揮別老東家 朴寶劍發行唱片指日可待

記者李姿瑩／綜合報導
朴寶劍退伍後積極尋求突破。（取材自推特）
朴寶劍退伍後積極尋求突破。（取材自推特）

29歲的韓星朴寶劍去年4月底退伍，他沒急著接新劇，當時就有風聲傳出，他可能在評估和經紀公司「Blossom娛樂」之間的合約。果然年底合約到期後，朴寶劍約滿不續，日前確定加入YG娛樂的子公司「The Black Label」，成為BIGBANG太陽的師弟。

朴寶劍在Blossom娛樂栽培下，十年來在演藝圈發光發熱，昔日師兄車太鉉、宋仲基都對他格外照顧，奠定他在演藝圈的人脈之路。隨著宋仲基先行離巢，朴寶劍也開始思考未來進路，如今選擇轉投YG旗下的音樂品牌，轉型用意相當明顯。

The Black Label有了這名強大的生力軍，開心發表正式簽約聲明：「我們和在大銀幕和小螢幕中獲得大眾高度信任、喜愛和肯定的代表演員朴寶劍簽約，能夠和不只活躍於韓國，還在海外有亮眼發展的朴寶劍簽約，我們感到非常喜悅。未來我們將會發揮自己的長處和優點，讓多才多藝的朴寶劍更上一層樓。」

朴寶劍過去出道時就懷抱歌手夢，當時他憑藉著自彈自唱的影片向各大經紀公司毛遂自薦，最終在戲劇界打開知名度。他始終未忘情音樂，在YG團隊的加持下，之後發行唱片指日可待。

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