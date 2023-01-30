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珉豪變身許光漢 女粉絲狂喊：嫁給我

記者李姿瑩／綜合報導
珉豪承諾年年都要來台灣。（取材自Instagram）
珉豪承諾年年都要來台灣。（取材自Instagram）

韓團SHINee的成員珉豪睽違四年赴台，於台北國際會議中心舉辦個人見面會。正巧「想見你」旋風席捲韓國，珉豪也是劇迷，他在見面會上變身「李子維」，用中文向粉絲告白：「我喜歡你，你喜歡我嗎？」

珉豪選在過年期間造訪台灣，台下粉絲座無虛席，全場3000張門票搶購一空。他除了唱跳新專輯「CHASE」中的「Heartbreak」等歌曲，也特地選了數首SHINee的代表作串成組曲，讓台下粉絲們聽得心滿意足。

他大展唱跳功力，玩起遊戲時也全力以赴。在「演技大考驗」環節中，他換上制服，化身成台劇「想見你」中男主角李子維，演出在雨中深情告白的橋段。他模仿許光漢向柯佳嬿告白，臨時惡補台詞「黃雨宣，我喜歡妳」。

珉豪坦言自己也是「想見你」的劇迷，他現學現賣，對著粉絲高呼：「我喜歡你，你喜歡我嗎？」有女粉絲激情難耐，大聲狂喊：「嫁給我！」此外，珉豪也重現韓劇「鬼怪」裡孔劉對金高銀說出的經典台詞，深情說出：「和你在一起的時刻都很耀眼。」

雖然這趟來台灣僅能停留短短兩天，珉豪還是沒忘記要品嘗台灣美食，他透露最想吃的就是雞排，「我看過這裡炸出來的雞肉很大塊，我想比較一下和韓國炸雞的差異，還有小籠包，我想這是必吃的，小籠包真是只要吃過便令人無法抗拒的美食啊！」

美食 台劇 韓劇

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