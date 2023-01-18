金志洙認霸凌道歉後反提告 判決確認爆料者無罪 他擬上訴

金志洙提告的名譽毀損案，被認定無嫌疑。（翻攝自金志洙Instgram）

南韓 男星金志洙2021年初在「演藝圈METOO風波」中，被爆出學生時期是校園霸凌 加害者，他因此退出幾乎拍攝完成的電視劇，並且發文認錯。然而，他卻被韓媒踢爆他在道歉後向爆料者提告名譽毀損，豈料，判決近日出爐，確認被起訴者無罪，再度引起熱議。

韓媒OSEN報導， 金志洙向在網路上揭露他過去霸凌黑歷史的爆料者提告「名譽毀損」，判決書顯示金志洙雖聲稱沒有參與校園暴力，但從證據來看，金志洙涉及校園暴力的說法具有可信度，至少曾有過部分霸凌行為。該案最終不起訴（無嫌疑）。

金志洙雖然早已承認錯誤，但此次提告的舉動，等於又讓金志洙再度成為法律認證的加害者，然而，他不願接受此結果，仍打算繼續上訴。

2021年3月，一名網友出面爆料稱金志洙是霸凌加害者、自己則是受害者，指出對方在2007年國二時，就跟學校的混混們結黨，闖下一連串惡行，包含毆打、侮辱他人、威脅跑腿、孤立、辱罵髒話、勒索金錢等等。消息曝光後，金志洙在IG上曬出長文認錯：「會一輩子反省我無法洗刷的過往。」然而，金志洙後續卻起訴爆料者的行為，使得金志洙難以被大眾接受。