我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

金志洙認霸凌道歉後反提告 判決確認爆料者無罪 他擬上訴

娛樂新聞組／綜合報導
金志洙提告的名譽毀損案，被認定無嫌疑。（翻攝自金志洙Instgram）
金志洙提告的名譽毀損案，被認定無嫌疑。（翻攝自金志洙Instgram）

南韓男星金志洙2021年初在「演藝圈METOO風波」中，被爆出學生時期是校園霸凌加害者，他因此退出幾乎拍攝完成的電視劇，並且發文認錯。然而，他卻被韓媒踢爆他在道歉後向爆料者提告名譽毀損，豈料，判決近日出爐，確認被起訴者無罪，再度引起熱議。

韓媒OSEN報導， 金志洙向在網路上揭露他過去霸凌黑歷史的爆料者提告「名譽毀損」，判決書顯示金志洙雖聲稱沒有參與校園暴力，但從證據來看，金志洙涉及校園暴力的說法具有可信度，至少曾有過部分霸凌行為。該案最終不起訴（無嫌疑）。

金志洙雖然早已承認錯誤，但此次提告的舉動，等於又讓金志洙再度成為法律認證的加害者，然而，他不願接受此結果，仍打算繼續上訴。

2021年3月，一名網友出面爆料稱金志洙是霸凌加害者、自己則是受害者，指出對方在2007年國二時，就跟學校的混混們結黨，闖下一連串惡行，包含毆打、侮辱他人、威脅跑腿、孤立、辱罵髒話、勒索金錢等等。消息曝光後，金志洙在IG上曬出長文認錯：「會一輩子反省我無法洗刷的過往。」然而，金志洙後續卻起訴爆料者的行為，使得金志洙難以被大眾接受。

霸凌 南韓

上一則

「平原上的摩西」入圍柏林影展大獎 創華語劇先例

下一則

梁詠琪為外婆剪短髮 意外紅遍亞洲

延伸閱讀

畫時代經典

畫時代經典
英國「罕病粉領」遭霸凌 老闆竟也說：反正妳快死了不用升遷

英國「罕病粉領」遭霸凌 老闆竟也說：反正妳快死了不用升遷
男團偶像控隊友霸凌 公司：練舞受傷

男團偶像控隊友霸凌 公司：練舞受傷
美通過國防授權法 王毅：中方堅決反制美方強權霸凌

美通過國防授權法 王毅：中方堅決反制美方強權霸凌

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
金球獎去年因疫情改為直播線上公布得獎名單，今年第80屆回歸實體，於10日東岸時間晚上8時舉行頒獎典禮。（路透資料照片）

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

2023-01-10 23:36
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走