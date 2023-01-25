不只青春、熱血 朴敘俊想當「成熟代名詞」

朴敘俊希望在演員路上，不斷向大眾展現各種面貌。（圖：《ELLE》國際中文版雜誌提供）

韓星朴敘俊的每一部韓劇 、電影 都讓人印象深刻，近期他加入漫威 電影出演「驚奇隊長2」（The Marvels），演藝事業總是全力衝刺的他，努力挑戰各種不同可能性，但私下的他卻溫暖又細心，重視人與人之間的情感，總是給人青春、熱血形象，目前正朝著成熟這個形容詞邁進。

朴敘俊近日登上雜誌封面人物，他受訪時回憶起自己曾形容星途「正在慢慢地往上爬」，認為自己是透過接觸各類型的作品及角色才能走到現在，期許未來在演員這條路上能不斷向大眾展現他的不同面貌。

面對想要稱讚別人或表達感謝之意時，朴敘俊誠懇表示，覺得「傳遞真心」應該就是最好的表達，自認個性不太懂得表達，在與他人交流或工作時，只能努力付諸真心，期許未來自己能持續進步，對於媒體常稱他是「青春的代名詞」，他分享，青春總有一天會逝去，希望能成為「成熟的代名詞」。

朴敘俊希望在演員路上，不斷向大眾展現各種面貌。（圖：《ELLE》國際中文版雜誌提供）

提到今年的兩部綜藝節目「IN THE SOOP：友情旅行」、「青春MT」，朴敘俊在播出後也重看了一遍，前者勾起他很久以前與朋友們一起旅行點滴，後者玩遊戲的畫面，他就像觀眾一樣笑著看完，都留下寶貴回憶，更珍惜每次和合作夥伴相聚的「緣分」。

朴敘俊出道11年，累積不少作品，被問想再次重回的情景，他說：「第一次演戲時的片場，與其說懷念那個時期，其實是我想重新感受當時的感覺。雖然現在拍戲時依然會感到興奮和緊張，但好像還是和最初的那種感覺不太一樣。」回顧過往作品，印象最深刻的代表性台詞則是「梨泰院Class」中的「你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我會實現我所有的心願。」他認為，生活中總會遇到挫折與障礙，因此當說出「克服一切、實現心願」的話時，感觸特別深，「不只是我，許多人也都希望能夠過著自己想要的生活」。

至於現階段人生願望，朴敘俊坦言：「朋友們去自助旅行。如果真的有機會，我想和大家一起去自助旅行。然後用我親自拍攝的影片和自製的歌曲做成公路電影，感覺應該很不賴。」