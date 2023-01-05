宋慧喬熱戀小16歲男星車銀優？網怒：造謠
韓星宋慧喬、宋仲基離婚後近來各自主演復仇劇，除了事業比拚，外界也好奇他們的感情世界，宋仲基日前認愛英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders）引發高度討論。而近日網傳宋慧喬也在戀愛中，對象竟是小16歲的車銀優，兩人的名字更一度登上微博熱搜。
消息來自某YouTube頻道，影片中繪聲繪影說宋慧喬和車銀優正在約會，還說最近宋慧喬出現在片場春風滿面。然而此消息很快就被韓媒打臉，直指這是假新聞，不少網友也大罵根本是造謠，要求法律手段製裁網路假新聞。
某個演藝相關youtube頻道在公開的題為「緊急快訊-43歲宋慧喬承認和比自己小16歲的車銀相戀…突然爆炸性發表」的視頻中主張宋慧喬和車銀優現在已經承認了戀愛，該頻道說：「最近出現在電視劇拍攝現場的宋慧喬和以前不同，臉上充滿了明朗微笑，因為她正和小16歲的車銀優的戀愛緋聞」，兩人在車內共處兩個多小時。
上述視頻在部分網路社區擴散，網友、粉絲都表示很荒唐。
其實宋仲基認愛後，網友十分好奇宋慧喬的回應，紛紛在相關新聞標註宋慧喬，有粉絲擔心影響她心情。宋慧喬則在Instagram上PO出新劇「黑暗榮耀」的劇照，寫下「THANK U FOR UR SUPPORT（謝謝你們的支持）」，感謝粉絲對新劇的喜愛，心情似乎未受到影響。
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