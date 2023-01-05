宋慧喬熱戀小16歲男星車銀優？網怒：造謠

網傳宋慧喬(圖)和車銀優戀愛，韓媒指是假新聞。(取材自Instagram)

韓星宋慧喬 、宋仲基 離婚後近來各自主演復仇劇，除了事業比拚，外界也好奇他們的感情世界，宋仲基日前認愛英國 女友凱蒂（Katy Louise Saunders）引發高度討論。而近日網傳宋慧喬也在戀愛中，對象竟是小16歲的車銀優，兩人的名字更一度登上微博熱搜。

消息來自某YouTube頻道，影片中繪聲繪影說宋慧喬和車銀優正在約會，還說最近宋慧喬出現在片場春風滿面。然而此消息很快就被韓媒打臉，直指這是假新聞，不少網友也大罵根本是造謠，要求法律手段製裁網路假新聞。

某個演藝相關youtube頻道在公開的題為「緊急快訊-43歲宋慧喬承認和比自己小16歲的車銀相戀…突然爆炸性發表」的視頻中主張宋慧喬和車銀優現在已經承認了戀愛，該頻道說：「最近出現在電視劇拍攝現場的宋慧喬和以前不同，臉上充滿了明朗微笑，因為她正和小16歲的車銀優的戀愛緋聞」，兩人在車內共處兩個多小時。

上述視頻在部分網路社區擴散，網友、粉絲都表示很荒唐。