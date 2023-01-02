認愛IU後 李鍾碩告白：她一直占據我內心

李鍾碩承認和IU是日久生情。（取材自Instagram）

韓星李鍾碩 和IU戀情曝光，兩人分別給粉絲寫了一篇文章，報告自己的戀情與心境。他們都對於嚇到粉絲感到抱歉，也在文章中表明心跡，彼此都是日久生情。

李鍾碩表示，原本在20幾歲認識的時候，當時和IU一直是朋友，雖然友達以上，但並沒有發展成情侶。但IU這位奇怪的朋友始終占據了他心中一角，成為了一種獨一無二的存在。他們會一起思考人生方向，也會分享對於生活的煩惱，自然而然成為了彼此的依靠。「雖然她年紀比我小，但偶爾卻像是我的姊姊，既像是長輩，又是我想要守護的朋友。」

如今升格成為戀人，李鍾碩因為她，想要成為一個更好的人。同時他也顧及粉絲們的心情，希望大家可以溫暖地看待他們交往。

IU也發文向官方後援會的粉絲道歉，承諾會好好談戀愛，不好意思嚇到大家。

IU表示，自己確實正在戀愛中，她稱呼李鍾碩是「同事」，彼此長期互相依靠，同時萌生好感。「長期以來很感謝他一直支持我，他總稱讚我太帥了，是一位真心鼓勵我、穩重又可愛的人。」

IU特別向粉絲提到，最近對工作的熱情和動力，某部分要歸功於「有位在我身邊，總是稱讚著我的好朋友」。如今戀情曝光，她不會讓粉絲們擔心，會繼續好好地交往。

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