李昇基、朱相昱雙獲KBS演技大獎 河智苑奪視后

李昇基講到今年是人生最辛苦的一年。（取材自微博）

「KBS演技大賞2022」日前於南韓 舉行，今年的男主角獎及女主角獎分別由D.O.、姜河那、河智苑和朴真熙奪得，「大獎」則由「太宗李芳遠」朱相昱及「依法相愛吧」李昇基大熱獲得，其中李昇基哽咽提及最近與舊公司捲入的合約糾紛。

河智苑拿下KBS演技大賞女主角獎。（取材自微博）

綜合媒體報導，獲頒男主角獎的「謝幕：樹立而死」姜河那表示：「比起大家，我什麼都不是，感謝每一位背後辛苦的工作人員……，作為演員唯一可做的就是做好角色，日後我也會一直如此，成為一個好的人。」D.O.則明顯表現緊張，他逐一多謝公司及工作人員，表示會一直努力報答大家。

女主角則由「謝幕：樹立而死」河智苑及「太宗李芳遠」朴真熙一同奪得，河智苑形容劇集就像禮物一樣，讓她遇到很多珍貴的人，拍攝時獲得很多亦學到很多。她坦言獎項屬於所有工作人員和觀眾，承諾日後會繼續成為一位優秀的演員；朴真熙則表示對大家說聲辛苦了，特別經常要與家人分開。

大獎方面則由「太宗李芳遠」朱相昱及「依法相愛吧」李昇基同時獲得，朱相昱講到拍戲的25年間經常會思考自己能否有機會演這些角色，間中會有無力感，感激身邊成為他後盾的人；李昇基則講到今年是人生最辛苦的一年，甚至有想過缺席今晚頒獎禮，唯一決定要出席的原因，就是不希望一人影響了整部劇上下的努力。他形容大獎並不是靠自己的演技，而是劇組一同的努力所以更有意義。

李昇基表示，這段時間他感受到很多人的應援與鼓勵，他承諾不會卻步，「因為這個獎真的是多虧了「依法相愛吧」才得到，我在這裡承諾，我會請劇組吃飯，毫無遺憾地大大方方請吃飯。」

另一位大賞得主朱相昱，感謝為戲劇「太宗李芳遠」付出的工作人員與導演 ，並向觀眾致上謝意，他表示要感謝的人太多了，演員老婆車藝蓮紅著眼眶在台下拍照，展現出夫妻倆的好感情。