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「想當個好老公」 李鍾碩認愛IU 曾喊要上新郎課程

記者陳建嘉／即時報導
李鍾碩傳出與多年好友IU李知恩同遊名古屋3天2夜旅遊疑似交往，隨後也霸氣認愛。（取材自Instagram）
李鍾碩傳出與多年好友IU李知恩同遊名古屋3天2夜旅遊疑似交往，隨後也霸氣認愛。（取材自Instagram）

33歲李鍾碩、29歲IU李知恩熱戀中。李鍾碩於上個月30日以「黑話律師」拿下「MBC演藝大賞」年度大獎時，突然在台上公開示愛，「我喜歡妳很久了，也很尊敬妳」，隨後韓媒爆出他與IU一起到日本過耶誕節約會，李鍾碩、IU則立刻大方認愛，李鍾碩更霸氣承認「從朋友升格成戀人，請大家多多支持」。

韓媒「Dispatch」報導指出，李鍾碩、IU在名古屋超高級度假村低調度過了3天2夜的約會，還特地不同時間回國，李鍾碩在20日為了見面會飛到大阪，IU則是24日到名古屋，在名古屋的度假勝地「Aman Nemu」慶祝耶誕節之後，最後各自在不同時間回國。

這趟旅程由李鍾碩安排，就連經紀人也不知情，報導更指出透過2人的熟識好友表示，雙方家人都已經接受了彼此，「IU為李鍾碩的妹妹唱婚禮歌曲，李鍾碩這次也邀請IU的弟弟一起同行」，也透露目前已經交往4個月。

李鍾碩與IU同樣是南韓的當紅巨星，早在2012年就一起合作主持歌唱節目「人氣歌謠」，當時還傳出2人不合，全因IU個性活潑，喜歡角色扮演，讓李鍾碩一度不悅，但在開門見山深聊之後，反而更了解彼此，因而結為好友，李鍾碩這幾年也很常去看IU演唱會，沒想到在10年後戀情開花結果。

李鍾碩與IU熱戀長達4個月，事實上，他先前曾多次表態很想談戀愛，更在今年2月接受「ELLE KOREA」訪問時，提到如果可以休長假，最想做什麼，他意外微笑表示「想當個好老公」，更說自己很想要早點結婚，「我已經到適婚年齡了，所以曾想說要不要先去上一下『新郎課程』，我對家庭一直充滿美好幻想」，更貼心表示想要學做料理，也一定會為未來的妻子按摩，如今看來更是格外甜蜜。

李鍾碩與IU李知恩的好交情超過10年，從朋友變戀人。（取材自Instagram）
李鍾碩與IU李知恩的好交情超過10年，從朋友變戀人。（取材自Instagram）
IU李知恩先前才在網路祝賀粉絲聖誕快樂。（取材自Instagram）
IU李知恩先前才在網路祝賀粉絲聖誕快樂。（取材自Instagram）
IU(左)、李鍾碩10年前曾合作主持綜藝節目「人氣歌謠」。（取材自微博）
IU(左)、李鍾碩10年前曾合作主持綜藝節目「人氣歌謠」。（取材自微博）
IU李知恩是南韓國民女神。（取材自Instagram）
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IU李知恩同步認愛李鍾碩。（取材自Instagram）
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李鍾碩 耶誕節 南韓

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