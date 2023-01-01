「想當個好老公」 李鍾碩認愛IU 曾喊要上新郎課程

李鍾碩傳出與多年好友IU李知恩同遊名古屋3天2夜旅遊疑似交往，隨後也霸氣認愛。（取材自Instagram）

33歲李鍾碩 、29歲IU李知恩熱戀中。李鍾碩於上個月30日以「黑話律師」拿下「MBC演藝大賞」年度大獎時，突然在台上公開示愛，「我喜歡妳很久了，也很尊敬妳」，隨後韓媒爆出他與IU一起到日本過耶誕節 約會，李鍾碩、IU則立刻大方認愛，李鍾碩更霸氣承認「從朋友升格成戀人，請大家多多支持」。

韓媒「Dispatch」報導指出，李鍾碩、IU在名古屋超高級度假村低調度過了3天2夜的約會，還特地不同時間回國，李鍾碩在20日為了見面會飛到大阪，IU則是24日到名古屋，在名古屋的度假勝地「Aman Nemu」慶祝耶誕節之後，最後各自在不同時間回國。

這趟旅程由李鍾碩安排，就連經紀人也不知情，報導更指出透過2人的熟識好友表示，雙方家人都已經接受了彼此，「IU為李鍾碩的妹妹唱婚禮歌曲，李鍾碩這次也邀請IU的弟弟一起同行」，也透露目前已經交往4個月。

李鍾碩與IU同樣是南韓 的當紅巨星，早在2012年就一起合作主持歌唱節目「人氣歌謠」，當時還傳出2人不合，全因IU個性活潑，喜歡角色扮演，讓李鍾碩一度不悅，但在開門見山深聊之後，反而更了解彼此，因而結為好友，李鍾碩這幾年也很常去看IU演唱會，沒想到在10年後戀情開花結果。