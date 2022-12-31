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李鍾碩、IU遊日本被拍 承認熱戀「請溫暖看待戀情」

記者陳建嘉／綜合報導
李鍾碩（圖）和被同遊日本名古屋，雙雙大方認愛。（取材自Instagram）
李鍾碩（圖）和被同遊日本名古屋，雙雙大方認愛。（取材自Instagram）

韓星李鍾碩、歌手IU被爆熱戀中，D社爆料他們甚至在日本度過3天2夜的聖誕約會。李鍾碩的經紀公司HighZium Studio回應「最近從朋友關係發展成戀人，真摯地交往中，請多多支持我們，讓我們的美好愛情繼續下去」。隨後，IU的經紀公司EDAM娛樂也證實，「希望粉絲能溫暖看待這段戀情」。

「Dispatch」報導指出，李鍾碩、IU在名古屋超高級度假村低調度過了3天2夜的約會，還特地不同時間回國；李鍾碩在20日為了見面會飛到大阪，IU則是24日到名古屋，最終在名古屋最好的度假勝地Aman Nemu相會。

李鍾碩和IU（圖）被同遊日本名古屋，雙雙大方認愛。（取材自Instagram）
李鍾碩和IU（圖）被同遊日本名古屋，雙雙大方認愛。（取材自Instagram）

D社另外爆料，根據兩人熟識的好友指出，雙方家人都已經承認他們的關係，「IU為李鍾碩的妹妹唱婚禮歌曲，李鍾碩這次也邀請IU的弟弟一起同行」。

IU的友人還向「Dispatch」透露，「他們為彼此帶來正面的影響，已經交往大概4個月左右了。」

李鍾碩退伍後以「黑話律師」回歸，日前剛在「MBC演技大賞」拿下大賞，不過李鍾碩除了感謝劇組和搭檔潤娥，還特別點出要謝謝一個人，「我喜歡妳很久了，也很尊敬妳」，D社爆料他所說「喜歡的人」就是多年好友IU。

事實上IU和李鍾碩早在10年前曾一起主持「人氣歌謠」，因為私下零互動且短暫合作4個月就結束，一度被指關係不和，直到10月初李鍾碩弟弟結婚，IU親自出席婚禮，並獻唱「你的意義」作為祝歌，這才打破不合傳聞。

李鍾碩 日本

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