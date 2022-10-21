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馬東石升格人夫 情定小17歲「南韓最美健身教練」

記者陳建嘉／綜合報導
馬東石去年已登記結婚。（路透資料照片）
馬東石去年已登記結婚。（路透資料照片）

曾主演「屍速列車」、「犯罪都市」、「永恆族」，有「韓國第一猛男」美名的馬東石結婚了，他在第12屆藝術人大賞特別稱藝正花為「我深愛的老婆」，意外曝光了兩人已結婚的事實。

經紀公司也證實兩人已在去年登記結婚，由於馬東石目前行程繁忙，尚未有舉辦婚禮的計畫，但會在日後舉行。

馬東石與藝正花交往6年，藝正花有「南韓最美健身教練」的美名，兩人因為同樣熱愛運動而結緣，雖然兩人相差17歲，依舊愛得甜蜜，常在IG上互動，也常在螢光幕前合體現身，去年藝正花隨馬東石出席漫威電影「永恆族」首映，今年兩人也一同見習尹啟相婚禮。

另據媒體報導，馬東石去年為主演漫威電影「永恆族」赴美出席電影紅毯活動時，還特別將藝正花介紹給同片演員安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）認識，此外，馬東石Instagram也只追蹤藝正花一個人，似乎早已認定她就是要陪伴一輩子的伴侶。

原本是運動員的馬東石，在美國從事運動相關工作，後因追求演員夢回到南韓演藝圈發展，於2005年出道，他具票房號召力，還憑藉「永恆族」打進好萊塢市場。

馬東石與小17歲的女友藝正花感情相當甜蜜，兩人交往6年終於結婚。（取材自Inst...
馬東石與小17歲的女友藝正花感情相當甜蜜，兩人交往6年終於結婚。（取材自Instagram）

永恆族 電影 漫威

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