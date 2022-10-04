孫藝真挺孕肚支持玄彬新片 秀雙人座票根曬恩愛

孫藝珍早前露面時，換上一頭清爽短髮。（視頻截圖）

南韓男神玄彬暌違4年推出大銀幕之作「機密同盟2」，也是他與女星孫藝真結婚後的首部作品。該片在韓熱賣，已破600萬觀影人次，就連懷孕6個月的愛妻孫藝真也罕見在個人Instagram上曬出「約會放閃照」，秀出票根，證明自己有進場支持電影 。

孫藝珍與玄彬於今年3月底結婚後，三個月內火速宣布懷孕，之後就鮮少出現，幾乎在家待產，也不常更新社群網站 。近日孫藝珍晚上突然在個人IG限時動態上秀出一張9時40分播映的電影票卷，上面標註電影名稱「機密同盟2」，並用英文寫著「Confidential Assignment 2 International」，為老公作品宣傳。

孫藝珍曬出訂2位的票根。（取材自Instagram）

此外，票根顯示她訂了一組雙人座位，雖沒特別言說，但明顯是與老公一起看。大批網友直呼：「太甜了這一對」、「老婆來替老公應援了」、「兩人的深夜約會好浪漫」、「身邊坐的肯定是玄彬」掀起話題。

玄彬以北韓警察 「任鐵零」角色回歸「機密同盟2」，也透露這次參演的感想：「起初覺得就以和之前一樣的演技詮釋角色就好，但在準備過程中思考，這次續集的笑哏和動作場面都大幅升級了，我一開始怎麼能那麼想呢？感到非常懊悔！」他還說，前作中的角色比較陰沉，續作中則想表現出角色開朗的一面。如今票房熱賣，又有孫藝真現身力挺，票房可望繼續衝高。