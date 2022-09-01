宋仲基、宋慧喬離婚後 衝事業各擁一片天

離婚後的宋慧喬事業持續看漲。（取材自Instagram）

韓星宋仲基 、宋慧喬 情逝後各自擁抱精采人生，兩人離婚後人氣不減反增。宋仲基近日和哥哥參加妹妹首爾大學醫學 博士班的畢業典禮，兄妹3人的合照引起粉絲高度討論，原來三兄妹都是學霸，而排行老二的宋仲基，顏值是當中最高的。

36歲的宋仲基長得帥又會演戲，代表作不少，如電視劇「成均館緋聞」、「太陽的後裔」，電影「狼少年」、「軍艦島」等，其實他也相當會念書，畢業於南韓名校成均館大學企管系，雙主修新聞學系。

三兄妹從小感情好，學習能力也都超強，除了妹妹是南韓第一學府首爾大學的醫學博士，宋仲基的哥哥宋承基則是北京大學中文碩士，宋承基在IG曬出三兄妹合照，寫著「曾經還是個小孩子的老么，我們家也有博士了，太了不起了」。

而宋慧喬事業也持續看漲，剛結束拍攝了8個月的新戲「The Glory」，近日又傳出她將和韓韶禧合作懸疑推理劇「自白的代價」。她這幾天也趁工作結束空檔，和造型師友人聚餐，宋慧喬帶著愛犬Ruby開心和朋友合照，氣色很好，一點也看不出已年屆40。

宋仲基去年主演「黑道律師文森佐」口碑不錯，上月宣布將演出JTBC電視台新劇「財閥家的小兒子」，由「W－兩個世界」的導演鄭大胤搭檔「成均館緋聞」編劇金泰姬打造，目前已開鏡，預計今年開播。