懷虎寶寶？玄彬、孫藝真結婚3個月升格 大方公布有喜了

孫藝真(右)、玄彬結婚三個月做人成功。(取材自Instagram)

韓星孫藝真在Instagram上分享喜訊，以「我們迎來了新的生命」證實腹中有喜。她和玄彬結婚後認真做人，如今順利升格準爸媽，令廣大粉絲們喜出望外。

玄彬和孫藝真自從演了「愛的迫降」後假戲真作，兩人從戲裡愛到戲外，今年2月決定攜手共度一生，3月就火速舉辦婚禮。當時孫藝真透過合身的婚紗，讓大家看到她平坦的小腹，撇除「先有後婚」的猜測。她和玄彬隨後啟程飛到美國度蜜月，少了粉絲和工作帶來的壓力，40歲的孫藝真成功地懷上了小寶寶。

孫藝真寫下「今天想要傳達一個小心又開心的消息，我們迎來了新的生命」，初為人母的她，還有些不知所措，在擔心和興奮的心情間，每天感受著身體的變化。為了慎重起見，她沒有先跟身邊的親朋好友們報告，選擇一併向粉絲和所有人公開，正如同她先前宣布婚訊一樣，堂堂正正地面對了自己人生的重大改變。

其實孫藝真5月時分享私下出遊照片，就因為一身寬鬆洋裝，讓粉絲嗅到了些許孕味。但當時面對媒體求證，經紀公司並未正面回應。

演出「屍速列車」的女星李貞賢是孫藝真的閨密，在第一時間送上祝福，不過有眼尖網友發現，李貞賢似乎早就知道孫藝真懷孕的消息，留言內容「同為虎寶寶」也意外引發關注，似乎早就知道玄彬和孫藝真寶寶的生肖。

對此，經紀公司MS Team表示「目前還是懷孕初期」，並沒有提到孕期。