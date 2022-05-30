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木村拓哉新戲「邁向未來」被砍1集 妻擬幫脫離傑尼斯

娛樂新聞組／綜合報導
木村拓哉的新劇收視不如預期，他因此被狂酸跌落神壇。（取材自豆瓣電影）
木村拓哉的新劇收視不如預期，他因此被狂酸跌落神壇。（取材自豆瓣電影）

日本天王木村拓哉時隔兩年帶著新劇「邁向未來的倒數10秒」回歸，不過自4月開播以來收視未如理想，還跌至個位數，他也因次被不少人狂酸跌落神壇。日前，朝日電視台決定把原訂播出10集的「邁向未來的倒數10秒」縮減一集，提早在第9集大結局。對日劇天王木村而言，這次可謂是奇恥大辱。

八卦網站報導，新戲臨時被縮減一集，讓外界議論紛紛還傳出木村拓哉老婆工藤靜香因而大怒，為此相當不滿，認為公司沒有好好做事並密謀讓老公離開合作多年的傑尼斯事務所。

ETtoday報導，木村拓哉時隔兩年回歸主演電視劇，沒想到曾是收視保證的他，這次卻失靈，「邁向未來的倒數10秒」在3、4集收視率跌到10%以下，不過5、6集後回升，但電視台仍決定縮減1集，據八卦日媒報導，工藤靜香為此相當生氣，傳出她認為傑尼斯沒有好好保護木村拓哉，讓木村承受奇恥大辱，因此正在想辦法讓老公離開。

雖然這不是第一次傳出木村有意離巢，但該八卦網站稱這次消息的可信度很高。據知，木村一直在談論獨立發展的問題，而他對於師弟二宮和也的同期新劇「救參家族」收視比「邁」劇好，亦頗為在意。眼見「嵐」停止活動後，二宮仍能保叫座力，而身為大師兄收視卻差過師弟，實在讓木村不甘心。

不過截至目前為止，木村拓哉以及工藤靜香都沒有對此消息發表回應。

至於工藤靜香不服朝日電視台的決定，而且遷怒於傑尼斯事務所，認為公司沒有好好保護木村。加上當初木村沒有隨經紀人離開，也是考慮到兩位事務所創辦人Johnny喜多川答應會好好照顧自己，現時兩位老人家已先後離世，因此靜香正密謀助老公離巢。

八卦 日劇 日本

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