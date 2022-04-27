蜜月快結束 玄彬、孫藝真紐約看NBA

玄彬（左）、孫藝真被拍到一起看NBA季後賽。（取材自微博）

韓星玄彬、孫藝真這兩周都在紐約度蜜月，享受得來不易的休息時光，自從被拍到一起在紐約米其林高級韓式餐廳「Atomix」約會吃飯之後，又被捕獲在紐約看NBA季後賽，是紐澤西籃網對抗波士頓塞爾蒂克隊，玄彬露出微笑看起來心情很好，孫藝真也目不轉睛看著比賽。由於已經接近冠軍賽，再加上兩人幾乎坐在第一排，初估票價要價不菲，但也證實玄彬、孫藝真都非常重視這次蜜月。

「南韓 日報」指出，玄彬、孫藝真自從本月12日前往蜜月之後，據傳將於28日回南韓，抵達仁川機場 ，開始各自工作，但根據韓媒報導，孫藝珍所屬「MSTeam娛樂」以及玄彬所屬「VAST娛樂」皆異口同聲表示「演員私下行程無法確認」。

玄彬接下來將投入新電影 「交涉」、「機密同盟2」宣傳，新片「哈爾濱」也預計會在9月開拍，孫藝真自從拍完「三十九」之後尚未有新作，原本預定演出的「樹立而死」改由河智苑演出。

玄彬與孫藝真在美國度蜜月的一舉一動，都受到全球關注，作為「世紀夫妻」，在葛洛夫購物中心、紐約米其林高級韓式餐廳「Atomix」都被捕獲身影，兩人一開始也在機場為粉絲簽名，兩人不時手牽著手，散發甜蜜的新婚氣息，但也有網友表示兩人的蜜月旅行，被太多媒體、粉絲干擾，有些不捨，「他們無法平靜度過一生一次的蜜月，其實有點可憐」。