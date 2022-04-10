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李敏鎬超敬業 粉絲圍觀也能認真演出悲傷戲

記者陳建嘉／綜合報導
全因李敏鎬太帥，韓劇「柏青哥」在溫哥華、紐約拍戲時常有粉絲圍觀。（圖：Apple TV+提供）
全因李敏鎬太帥，韓劇「柏青哥」在溫哥華、紐約拍戲時常有粉絲圍觀。（圖：Apple TV+提供）

韓星李敏鎬、尹汝貞主演史詩韓劇「柏青哥」正上映，主創許秀珍以及導演全智泰、名田高梧日前受訪，提到全劇必須在加拿大、南韓以及美國拍攝，又要集結不同國家演員，過程無比辛苦，不過偶像出身的李敏鎬非常專業，「敏鎬即使在片場被一堆粉絲圍觀，還是能認真演出悲傷戲」。

導演名田高梧要與大明星李敏鎬合作時，原本還有些疑慮，不過對方非常敬業，也常與他們討論劇本角色，全智泰還笑說：「我們在加拿大拍戲時，遠遠的就有一群女粉絲隔著圍欄大喊『敏鎬、敏鎬』，但他情緒完全不受影響，真的很厲害。」

全智泰補充國民影后尹汝貞也非常厲害，「不愧是奧斯卡得主，看尹前輩演戲是一件很享受的事，她完全可以主導我們全劇的情緒」。

全智泰、名田高梧皆為韓裔美籍影人，雖然早就執導過不少作品，但要第一次拍跨國合作的戲劇，壓力不小，「我們都沒有在南韓成長過，但常從祖父母那邊聽到很多韓國移民的血淚史，就覺得一定要把這些可歌可泣的故事拍出來」，並大讚李珉貞所寫的原作小說非常棒，充滿影像感，主創許秀珍為本劇奔波同樣也功不可沒，2位導演謙稱自己只是照本宣科，希望大家能夠喜歡。

許秀珍雖在南韓出生，但早在一歲就隨著家人移居美國，「我受到南韓文化影響，卻又住在美國，我覺得自己身處兩個世界」，而她在看到「柏青哥」原作小說時大為驚嘆，覺得自己有責任將這個故事呈現在觀眾面前，「所以我改編時特別小心，因為我的家人們過著相似的生活，我不能背叛他們的回憶」，因而對任何美術、服裝以及對白等細節都有高度考究，「希望我的長輩們看到這部劇，就像在重播他們的人生一樣」。

南韓 導演 小說

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