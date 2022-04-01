孫藝真丟捧花臂力太驚人？玄彬帥臉竟嚇到變形

玄彬(右)見孫藝真大力丟捧花，表情非常有趣。(取材自Instagram)

孫藝真、玄彬3月31日舉辦世紀婚禮，在有「最美飯店」的華克山莊內的「Aston House」舉辦世紀婚禮，由於婚禮不公開，還會派無人機防止閒雜人等進入，不過仍有不少漏網畫面流出，更有孫藝真剛丟完捧花，玄彬表情驚訝，看起來非常逗趣。

韓媒「朝鮮體育」秀出一張孫藝真丟出捧花的照片，最後由「戲劇女王」孔曉振接到捧花，孔曉振是孫藝真的多年摯友，兩人情同姊妹。據悉，她接到捧花時，全場驚呼為她恭喜。不過一旁的玄彬，彷彿對孫藝真丟捧花的臂力感到驚訝，立刻瞪大眼拍手，讓網友笑說「反應好真實」、「新郎真是逗趣」。

隨著婚宴細節曝光越來越多，有韓媒指出，菜單部分包括Ossetra魚子醬、低溫 烹煮海鮮、海膽籽、天然松茸五穀奶油濃湯、番茄羅勒冰凍果子露、烤咸平韓牛里脊肉、烤活龍蝦 、松露馬鈴薯泥、羊肚菌菇醬等各種高檔食材，由於一位賓客的餐費基本為28萬韓幣(約231美元)，還要加上大廳使用費最少就要1500萬韓幣(約1.2萬美元)、場地布置費用2500萬(約2萬美元)，以及門口警衛費用約1000萬韓幣(約8300萬美元)，這場婚宴花費相當可觀。