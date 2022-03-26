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李敏鎬演富商遊走黑白兩道 激情熱吻金敏荷

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
李敏鎬(左)、金敏荷在「柏青哥」浪漫談情。（圖：Apple TV+提供）
李敏鎬(左)、金敏荷在「柏青哥」浪漫談情。（圖：Apple TV+提供）

李敏鎬、金敏荷最近演出美韓合作的Apple TV+原創劇「柏青哥」，講述南韓移民流轉在韓、日、美之間、一段可歌可泣的史詩故事，李敏鎬演過無數經典愛情劇，此次又要演吻戲，李敏鎬自爆「以前都在很漂亮、唯美場景拍攝，但這次都在大自然中。」幽默形容這次吻戲是「忠於人類原始本能」。

金敏荷稱讚李敏鎬是溫柔紳士，才讓她更為放鬆，更一度羞認「即使是比較激烈的親密戲，也能很自在」。金敏荷補充與李敏鎬的激情戲，並不只是吻戲，更展現兩人的羈絆，「不過因為在冬天拍，真的很冷，一點也不浪漫」。

李敏鎬首度進軍好萊塢，與美國團隊合作拍「柏青哥」，演出遊走黑白兩道的旅日富商「漢水」，為了在大時代裡生存，只得維持亦正亦邪的神秘性格，雖然性格暴躁，但對自己心儀的女子卻又一往情深，是否也與他現實生活中相似？他笑答，「我最喜歡他果決的性格，從不猶豫，跟我一樣，總是勇往直前。」

「柏青哥」開頭有段跳舞戲，金敏荷說原本不擅長跳舞，接受舞蹈老師專業訓練之後，當天足足跳了2小時，「最後整個過程都很享受。」李敏鎬則害羞說完全不會跳舞，「我有點不好意思，因為我只是動手擺動作而已」。

李敏鎬日前特地前往洛杉磯，接受世界各國媒體採訪。（圖：Apple TV+提供）
李敏鎬日前特地前往洛杉磯，接受世界各國媒體採訪。（圖：Apple TV+提供）

好萊塢 移民 南韓

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