「愛的迫降」玄彬、孫藝真世紀婚禮 張東健將致賀辭

張東健將在玄彬及孫藝真的婚禮上宣讀賀辭。（取材自Instagram）

韓星玄彬與孫藝真上月宣布婚訊，有傳他們的世紀婚禮於本月31日在南韓 最美酒店華克山莊舉行。據悉，張東健將在當天宣讀賀辭，電視劇「愛的迫降」朴智恩編劇也將出席婚禮。由於疫情 關係，婚禮僅邀請雙方親友出席，與會人數不多於200，並在戶外舉行。

張東健是玄彬相交多年的朋友，四年前更合演韓片「屍落之城」。他們在2005年的某演員聚會上變得親近，17年後的今天，他們的友誼一直很深厚。雖然年齡相差10歲，但兩人經常一起打高爾夫、棒球。張東健和孫藝真在同一時期也在演藝界活動，結下了緣分。

「愛的迫降」的編劇朴智恩也受邀參加婚禮。玄彬和孫藝真在2019年主演了電視劇，發展成戀人。朴智恩被指是撮合玄彬與孫藝珍的「媒人」，有指他們在劇集拍畢後，私下仍保持聯絡。

玄彬和孫藝真在去年1月1日正式公開了戀人關係，在今年1月發表了結婚消息。孫藝真主演的JTBC「30，9」拍攝結束後，從上個月開始就在為婚禮做準備。

日前，前足球 選手李同國也通過妻子李秀珍Instagram透露自己收到請柬。與孫藝真關係很好的演員李珉廷、宋玧妸、李貞賢、吳允兒等，預計也會出席婚禮。