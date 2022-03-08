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大S第二任老公是南韓舞王「單身52年」不婚原因曝光

記者李姿瑩／綜合報導
具俊曄如今已是潮男大叔。(取材自Instagram)
具俊曄如今已是潮男大叔。(取材自Instagram)

酷龍」出身的具俊曄從南韓舞王到如今變身潮男大叔，52歲的他始終保持單身。他過去除了承認和大S有過一段情，其他的緋聞對象如蔡妍等都只是曇花一現，因為他成長自單親家庭，對於結婚成家始終有所顧慮。

具俊曄當年以酷龍之名紅遍亞洲，在公司的禁愛令下，不得不與大S分手。不久後夥伴姜元來因車禍半身不遂，他們演藝事業跌至谷底，具俊曄曾透露自己不婚的原因，其實工作忙碌只是其次，關鍵在於他的人生坎坷，「如果找到能夠理解我的過去的女生，我希望趕快結婚。」

來源:聯合影音

他被單親家庭的生活影響至深，曾在節目中分享：「大人不負責任的動作對小孩的影響很大，正是因為如此，我對於結婚的想法就更慎重了，希望是一位可以跟我很契合，我也很契合對方的人，但現在還沒遇到。」他不諱言因為成長背景留下傷害陰影，導致他無法輕易走入婚姻。

雖然不是不婚，但要找到對的人談何容易。加上他演藝事業一度中斷，落魄到東大門賣衣服，直到後來才以個人服飾品牌、DJ長才走出新的道路。

過去的具俊曄自嘲是「感情懦夫」，就算參加戀愛實境秀，他也無法忘懷20年前的戀情，配對最後並無結果。52歲的他決定為自己勇敢一回，現在只要一想到能和大S身處同一片天空下，他就覺得溫暖又開心。他已經做好準備要見大S的家人，要和她的兒女打招呼，未來期待一家人能共同到南韓生活。

大S 具俊曄 酷龍

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