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眼袋、法令紋全都露 松嶋菜菜子「老態」嚇壞觀眾

記者李姿瑩／台北報導
松嶋菜菜子在劇中老態畢露。(取材自自myVideo)
松嶋菜菜子在劇中老態畢露。(取材自自myVideo)

松嶋菜菜子在日劇「隔壁的阿力」中拋開螢幕女神包袱，不只刻意扮老裝俗氣，第四集中更在短短1小時內就有多場哭戲、咆哮戲。她透過特殊化妝，讓自己臉上布滿明顯的暗沉和皺紋，連眼袋都寫實呈現，老態嚇到不少觀眾。

松本潤和上戶彩在「隔壁的阿力」中詮釋的「暖心夫婦」，松本潤飾演的阿力總是因鄰居的問題而困擾不已，但老婆的上戶彩每次都能看穿老公的煩惱，並且出手讓事件迎刃而解，逗趣互動讓觀眾在電視機前忍不住噗哧一笑，兩人在第四集還上演床戲，松本潤主動邀請上戶彩上床蓋棉被，可惜被女兒打斷「好事」。

 而松嶋菜菜子則是在劇中邀請松本潤進入昏暗房間，要對方「親眼目睹奇蹟發生」。原來松嶋菜菜子透過網路靈媒和已逝兒子對話，一度情緒失控崩潰痛哭，接著她面對女兒成海璃子責怪時陷入羞愧哽咽，還理智斷裂痛罵松本潤，充滿起伏的演技展現她多年來的功力。

松本潤、上戶彩飾演夫妻。(取材自自myVideo)
松本潤、上戶彩飾演夫妻。(取材自自myVideo)

 「隔壁的阿力」刻畫許多現代日本的社會問題，包含家暴長照、移工等議題，每一集都讓主角以鄰居的角度去面對，嘗試想改變它們。松本潤接受雜誌訪問時表示，讀劇本時就覺得是接下「挑戰書」，「因為是連珠炮般說話說不停的角色，聲音和動作都不是自己原本的狀態，在拍攝現場會先錄音試聽細節。」他也說：「阿力是一個和我本人完全不同的角色，所以覺得非常新鮮，希望觀眾看完後能感受到一絲溫暖。」

 松本潤近日為宣傳「隔壁的阿力」上長壽談話節目「徹子的房間」，被主持人黑柳徹子關心「嵐」休團後的生活，他表示在2021年初休了3個月長假，「感覺真的很好，也很新鮮！」成員們今年已聚過一次，5人一起吃串燒，他表示團員的感情沒變，「甚至比一起工作的時候還要好！」

被問誰喝的最醉，松本潤坦承：「那次應該是隊長（大野智）吧！」並透露2人飯後又去小酌一輪。他坦言5人要抽空相聚不容易，但一齊聚很容易就回到過去戰友的氣氛中，「其實並不寂寞，只是粉絲可能還是會（寂寞）。」言語中透露出對粉絲的心疼。

日劇 家暴 長照

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