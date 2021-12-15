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南韓首部科幻劇 孔劉刺青、霸氣粗獷上月球

記者陳建嘉／綜合報導
孔劉(右)、裴斗娜主演南韓首部太空科幻影集「寧靜海」。（圖：Netflix提供）
孔劉(右)、裴斗娜主演南韓首部太空科幻影集「寧靜海」。（圖：Netflix提供）

韓星孔劉、裴斗娜主演科幻懸疑影集「寧靜海」找來青龍獎影帝鄭雨盛擔綱製作人，即將於聖誕節在全球Netflix平台首播，近日釋出更多劇照、預告，只見孔劉一改昔日暖男形象，為了呈現角色的霸氣粗獷，特地將皮膚曬黑，頸部也有刺青，展現不同魅力。

「寧靜海」是南韓首部太空科幻題材戲劇，題材懸疑驚悚，激發裴斗娜的好奇心，因而決定岀演，她表示：「我喜歡冒險，喜歡挑戰有價值的作品。」事前仔細研究角色「宋智安」的相關背景、心理狀態，希望與角色融為一體。

孔劉則飾演軍人出身的隊長「韓允才」，他興奮表示：「原本就對這樣的題材充滿了渴望，所以一看到內容就決定要立刻加入演出。」為了演出粗獷冷靜的感覺，他將皮膚曬黑，並在化妝師的幫助下，於頸部畫上鮮明刺青，隨著劇照與預告公開，他的造型也引起討論。

「寧靜海」故事以月球為背景，為了要呈現太空人飄浮在空中的無重力感覺，吊著鋼絲移動，但是太空服裝相當沉重，穿上後就像多背了一個人的重量，孔劉事先還與編舞家討論，試著練習要怎樣在太空中行走才自然真實，雖然直呼辛苦，也說期待大家看到他們籌備多年的成果。

太空人 聖誕節 南韓

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