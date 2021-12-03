不說得獎感言 金宣虎拿AAA人氣獎繼續神隱

金宣虎奪得兩個人氣獎，卻未現身領獎，也沒有提供感言影像。(取材自微博)

南韓一年一度的「2021亞洲明星盛典」(Asia Artist Awards，簡稱AAA）頒獎典禮，人氣獎得主包含宋智孝、任英雄到場領獎，不克出席的BTS 防彈少年團、TWICE、IU、CL等人則錄製影片感謝，之前捲入桃色糾紛的金宣虎獲得兩座人氣獎，不過他繼續低調神隱，沒有提供感言影像。

綜合媒體報導，AAA稍早頒出兩個人氣獎，分別是「RET人氣獎」與「U+ IDOL Live人氣獎」，前者的男女團由EXO與TWICE獲得，EXO派出KAI與世勳錄製影片道謝，TWICE則是全員到齊錄影，CL則是人在英國 依然錄製影片感謝粉絲。

後者的男團則由人在美國的BTS獲得，全員穿著舞台服錄影喊話粉絲；女團則由BLACKPINK獲獎，IU與「魷魚遊戲 」鄭好娟則是錄好影片，鄭好娟還興奮用英文表示，「希望趕快在各個地方見到大家」。

值得注意的是連奪「U+ Idol Live人氣獎」及「Ret人氣獎」兩項人氣獎的金宣虎，之前一度盛傳他極可能到現場，不過最終仍然選擇神隱，而且連感言影像也沒有。

雖然如此，金宣虎獲獎已經讓不少粉絲沸騰，並登上推特熱搜，刷起「#金宣虎_因為你_就是理由」的時勢hashtag，祝賀金宣虎拿下「RET人氣獎」及「U+IDOL LIVE人氣獎」。

還有網友呼喊他，「趕快回來吧」、「太令人感動了」、「你真的是我們的驕傲」。