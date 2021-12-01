鄭雨盛確診 趙寅成、宋仲基、潤娥…青龍獎同台恐慌

鄭雨盛這次確診，因為接觸眾多大咖，造成韓國演藝圈震動。（取材自Instagram）

男神韓星鄭雨盛感染新冠肺炎，他日前才出席「青龍電影獎」，與會者包括趙寅成、宋仲基 、李光洙、潤娥等大明星，他當天還與「魷魚遊戲」男主角李政宰一起頒獎，兩人在台上「無罩」勾手互動，雖然現場採梅花座，但因為當場所有人幾乎沒戴口罩，下了台，還跟李政宰、李絮在後台開心合照，他這次確診，引起南韓 演藝圈不小恐慌。

鄭雨盛的經紀公司ARTIST COMPANY表示，他在前幾天接獲通知確診，正在自我隔離中，並提到他已完成兩次疫苗接種，但這次檢驗竟被驗出陽性，被認為是突破性感染，經紀公司也補充，目前沒有太大的健康問題。他的多年好友李政宰目前在美國參加哥譚獨立電影獎，篩檢 後則為陰性，未被感染。

由於今年青龍獎巨星雲集，鄭雨盛的確診消息傳出後，與會影人也逐一接受篩檢，有經紀公司向韓媒OSEN表示，鄭雨盛當日進場的流程，與其他影人並無太大重疊，不過明星們仍在第一時間進行篩檢，結果會在這一兩天出爐。

鄭雨盛日前還和曹承佑、李炳憲拍廣告，曹承佑、李炳憲做了PCR檢測，結果出爐皆為陰性。

近期南韓政府宣布「與病毒共存」，鬆綁防疫措施，未料近期傳出BLACKPINK的Lisa、高庚杓確診，如今連影帝鄭雨盛也感染，引發南韓演藝圈一陣騷動。

此外，宋仲基的外婆日前去世，他都在守靈堂，經紀公司也證實「宋仲基外婆離世了，他很難過」，不少網友也前往他的IG留言，為他加油打氣。