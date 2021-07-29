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AOA前成員珉娥再度輕生 「意識未清醒」

娛樂新聞組／綜合報導
AOA前成員珉娥驚傳再度輕生。（取材自Instagram）
AOA前成員珉娥驚傳再度輕生。（取材自Instagram）

26歲南韓女團AOA前成員珉娥日前有驚人發言，控訴曾遭隊長智珉霸凌，受憂鬱症、失眠症所苦，說自己曾經有過輕生舉動，甚至曾貼出自殘照，也透露自己多次輕生，原本29日在Instagram發文，透過8點聲明解釋過去爭議，沒想到幾個小時後就傳出輕生送醫，韓媒報導指出，珉娥因為出血過多動手術，目前沒有生命危險，但意識未清醒。

珉娥近期爭議不斷，日前大方認愛，不到一天就被指控當人小三。她也開直播，坦言自己確實是「狐狸精」，對錯誤坦承不諱，一併向正宮、對方家長和所有收到傷害的人致上歉意，並說自己已經和男友分手，戀情僅公開10天就終結。

好不容易消停了幾周，她29日重返IG，以8點聲明解釋過去的爭議，「很委屈、很累、很生氣又很難過，只希望大家知道我想復仇，雖然沒有讓我報仇的舞台也沒有那個實力，但我會繼續。」

珉娥過去曾承諾會「戒掉IG」，令她再度PO文解釋的原因，在於她無法忍受網友罵她瞎掰、妄想症、精神分裂等，29日以8點聲明對抗網路傳言，強調：「首先，我是申智珉姐姐事件的受害者，絕對不是加害者。在AOA裡的生活包含練習生生活是在我17歲那年3月開始，10年以來遭打巴掌、罵髒話、辱罵等行為的受害者。」

最後關於前陣子交往男友的是是非非，她曾表示自己在不知情狀況下成了小三，」文字尾聲，她道歉：「本來向大家約定暫時不再用IG，很抱歉又違約了，謝謝大家讀了這麼長的文章。」

韓國日報報導，29日上午友人因為突然聯絡不到人，擔心她做傻事，跑到她家察看，發現珉娥過度出血，趕緊報案送醫。

失眠 霸凌 南韓

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