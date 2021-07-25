攜手16年…47歲篠原涼子離婚 72歲老公變夥伴

篠原涼子(右)和市村正親結束婚姻關係。（取材自微博）

日本 藝人鈴木保奈美與石橋貴明才剛離婚，相隔8天，演紅「派遣女王」的篠原涼子也步上婚變之路。47歲的篠原涼子和72歲的市村正親近日發表離婚聲明，為近16年的婚姻關係畫下休止符。

篠原涼子與市村正親相差25歲，2005年結婚時，老夫少妻的組合震驚外界。他們用恩愛打破世俗眼光，陸續生下兩個兒子，攜手熬過市村正親抗癌之路。近年來他們各自忙於工作，觀念開始產生歧異，日前「女性自身」就披露他們夫妻已經分居長達一年，感情岌岌可危。

經紀公司當時否認篠原涼子婚姻生變，強調她只是怕把病毒傳染給家人才會搬出來住，等她拍完戲後就會住回家中。鄰居透露，許久沒看見篠原涼子和市村正親同進同出，他們回家的時間分別錯開，各自用自己的方式照顧兒子們，一家人維持這樣的生活模式已經有一段時間。

他們的感情早已經回不去，如今選擇和平分手讓彼此重獲自由。兩個兒子的監護權歸市村正親，雙方各自經濟獨立，沒有分產、贍養費等問題。和鈴木保奈美夫妻一樣，他們離婚不出惡言，在聲明中表達對彼此的感謝。或許是參考了石橋貴明和鈴木保奈美的離婚聲明，市村正親也用「夥伴」形容未來和篠原涼子的關係，會永遠在背後支持她。

市村正親在聲明中細數篠原涼子的好，稱讚能遇上篠原涼子是他人生中最開心的事情。但他點出選擇離婚的關鍵，正是因為篠原涼子為了防疫 搬出去住，面對演出工作不斷，夫妻倆冷靜思考了彼此間的關係。日本民眾覺得內情不單純，認為篠原涼子拋下年邁的市村正親不夠厚道，加上她曾被狗仔偷拍與異性往來，懷疑她可能早就找到了「新的夥伴」。