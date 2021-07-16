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男神帶頭打疫苗 木村拓哉報平安「完成接種」

記者李姿瑩／綜合報導
木村拓哉。(取材自Instagram)
木村拓哉。(取材自Instagram)

木村拓哉透過社群平台開心分享已經打完疫苗，持續緊戴口罩，不忘持續呼籲粉絲「Stay Safe」。網友立刻熱烈討論幫木村拓哉施打疫苗的護理師該有多緊張，羨慕護理師能近距離為男神服務。

木村拓哉影響力不小，自從他開始使用社群網站後遇到疫情爆發，幾乎每則貼文都不忘提醒粉絲防疫，自己更是口罩不離身。他主動公開打完疫苗的帥氣模樣，寫下：「我已經完成接種疫苗啦！感謝！」獲得各界肯定，日本媒體也稱讚他以身作則，期待透過公眾人物的號召，刺激目前約三成的疫苗接種率。

木村拓哉打疫苗不忘兼顧時尚。(取材自Instagram)
木村拓哉打疫苗不忘兼顧時尚。(取材自Instagram)

木村拓哉下半年工作行程滿檔，接種疫苗除了保護自己外，也是為了出國工作做準備。他先前已經接下歐美影集「The Swarm」的邀約，準備前往義大利進行拍攝準備，屆時除了要有健康身體外，全英語台詞也是一大考驗。

木村拓哉還有遊戲「審判之逝：湮滅 的記憶」的系列代言，不過雜誌「日刊大眾」報導，傑尼斯一直對木村拓哉的肖像權有所堅持，和遊戲廠商SEGA的規劃無法達成共識，因此「審判之逝」很可能以木村為主角的最後一款作品。相關人士透露，木村拓哉很喜歡這個系列的遊戲，有高度意願盼繼續合作，如果無法找到兩全其美的方式，可能也只能無奈畫下句點。

疫苗 社群網站 口罩

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