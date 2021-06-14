「上流3」造型口音踩種族地雷犯眾怒 朴殷碩全英文道歉

朴殷碩雷鬼造型引發歧視爭議，他用全英文鄭重道歉。（取材自Instagram）

韓劇「Penthouse上流戰爭」第三季才演到第2集，就鬧出嚴重爭議。被編劇「起死回生」的朴殷碩換上雷鬼造型現身，誇張打扮加上非洲裔腔調的口音，被外國觀眾砲轟是「種族歧視 」。朴殷碩趕緊用全英文道歉，澄清絕無嘲弄之意。

朴殷碩在「上流戰爭」中飾演的羅根李，於第二季尾聲被賜死，第三季中以「羅根李的哥哥」艾力克斯華麗復活。他綁上雷鬼髮辮，全身大量刺青和一口金牙，搭配非洲裔口音，讓外國觀眾直覺有歧視非洲裔文化之嫌，上萬則英文留言灌爆SBS電視台的官方IG，要求下架劇集，呼籲所有人抵制收看。

朴殷碩眼見眾怒難犯，趕緊用抖音帳號發出全英文的道歉文，說明角色的呈現方式沒有故意傷害、嘲笑、不尊重非裔美人族群。對於感到被冒犯的人，朴殷碩相當抱歉，他原本希望用造型表達對文化的欽佩，未料弄巧成拙，成為不當的文化挪用。

過去林書豪 也因為綁了雷鬼頭挨轟，朴殷碩誤踩種族地雷，除了道歉外，也感謝網友們讓他學到一課。只是電視台和劇組至今沒有沒有發聲，觀眾還是不能接受，認為錯並不在朴殷碩。「上流戰爭3」也在一片罵聲中收視率下滑，印證了先前編劇金順玉的預告「有些角色造成觀眾混亂，是我的邏輯性不足」。