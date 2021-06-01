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李昇基戀情又被罵 女友媽「我也很開心」挨轟蹭熱度

記者李姿瑩／綜合報導
李昇基戀情引發粉絲反彈。（取材自Instagram）
李昇基戀情引發粉絲反彈。（取材自Instagram）

南韓男星李昇基形象良好，但日前認愛女演員李多寅卻引發粉絲強力反彈，李多寅家族劣跡全遭起底，明星媽媽甄美里也涉嫌內線交易。甄美里日前上購物台賣保養品，間接提到女兒的情事，再度被李昇基的粉絲，砲轟「蹭熱度」，令廠商不得不發表聲明澄清。

甄美里在購物頻道中，被主持人問到：「最近令嬡很開心吧？」她滿臉笑容回答：「我也很開心」，疑似對女兒戀情樂見其成的一段對話，立刻引發網友反感。甄美里挨批「蹭熱度」、「刷存在感」，導致美妝品廠商緊急發表聲明，「我們再次確認了播出內容，前後對話（與緋聞）是沒有關聯的。」

李昇基出道以來形象良好，然而李多寅的家庭疑似靠非法炒股致富，成為粉絲強烈反對的原因。李昇基的鐵粉甚至包下卡車廣告，上面寫著「之前不知道沒關係，現在告訴你，他們製造了太多的受害者」、「我們守護了你17年，現在請李昇基守護我們」，字字句句都要求李昇基快點和她分手。

甄美里(中)和女兒們負評激增。（取材自Instagram）
甄美里(中)和女兒們負評激增。（取材自Instagram）

李昇基雖然發聲承認墜入愛河，但粉絲完全不認同，直指李多寅的生父、繼父，都有嚴重的道德瑕疵，李多寅的社群網站也充滿炫富感。如今甄美里的言行又大為扣分，李昇基不斷被唱衰的戀情，看來是雪上加霜。

社群網站 緋聞 南韓

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