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木村光希腳踩和服腰帶挨轟辱日 新代言照被罵到下架

娛樂新聞組╱綜合報導
木村光希腳踏在和服腰帶上，讓網友覺得「污衊日本文化」。（取材自微博）
木村光希腳踏在和服腰帶上，讓網友覺得「污衊日本文化」。（取材自微博）

日劇天王木村拓哉2個女兒挾帶最強星二代的氣勢，占據不少精品代言的版面，但二女兒木村光希最近的代言照卻傳出「辱日」風波。照片中只見木村光希的腳踩在日本傳統和服的腰帶上，雖然這組照片才剛曝光，就已經被日本鄉民罵到直接下架，痛批：「超討人厭，簡直在污衊歷史。」

事情發生後，因涉嫌褻瀆和服，「范倫鐵諾」主動撤下了所有相關內容，並在推特上發表了道歉聲明。據說，這條廣告的靈感來源於寺山修司導演的「草迷宮」，在片中曾出現裸男踏著腰帶奔跑在沙漠中的畫面，木村光希腳踩和服的畫面疑似在致敬。

鏡週刊報導，在「范倫鐵諾」公開的形象照中，一張是木村光希坐在鋪了和服腰帶的岩石上的照片，另有一張則穿著跟鞋踩在鋪在地面的和服腰帶上，雖然乍看之下氣氛相當神祕，卻讓日本鄉民氣歪，指責這系列照片「毫無對日本文化的敬意」「如果用同樣方式對待范倫鐵諾的商品，應該也會不舒服吧」等，特別是木村光希身穿西方的服飾、跟鞋踏在象徵日本傳統的和服配件上，讓網友痛罵：「超沒常識。」

報導指出，也有網友認為若類似狀況發生在蘆田愛菜、本田望結等童星出身的藝人身上，恐怕在開會時就會提出「這樣拍攝的話范倫鐵諾可能會被攻擊喔，我可以問看看我媽媽嗎？」的意見，因此推測這些不恰當的廣告創意在木村光希看來毫無問題，才沒有詢問母親工藤靜香的意見。部分演藝圈相關人士則認為此次廣告拍攝過程中，向來對女兒廣告工作十分精挑細選的工藤靜香應該沒有親自參與，不然見狀應該會立刻喊「NG」告停。

有日本鄉民為此發起「拒買宣言」，不過其他網友吐槽：「講這種話的應該本來就不會買高級精品吧。」

日本 日劇 導演

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