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青龍影帝劉亞仁曬藝術家男友照 網：要出櫃嗎？

娛樂新聞組／綜合報導
劉亞仁（右）與疑似男友的男子（左）先後在Instagram分享對方正面照片，還配了一樣的文字，被認為等同公開戀情。（取材自Instagram）
劉亞仁（右）與疑似男友的男子（左）先後在Instagram分享對方正面照片，還配了一樣的文字，被認為等同公開戀情。（取材自Instagram）

出道19年的韓星劉亞仁今年才剛拿下南韓電影青龍獎影帝獎座，近日他在Instagram上貼出藝術家崔河那（音譯）的照片，而對方也曬出用手遮著劉亞仁半邊臉的照片，讓人懷疑雙方的關係，更疑劉亞仁是否要出櫃。

劉亞仁在Instagram上貼出崔河那的照片並寫道「眼睛為什麼那樣睜著？嗯？」而另一邊崔河那也貼出劉亞仁的照片，是他用手遮著劉亞仁半邊臉，還寫道「作家為什麼那樣睜眼？」其實雙方近來不時會在各自的Instagram上分享兩人的合照，不少網友都在懷疑兩人是一對，也留言問「是要公開嗎」、「現在慢慢懂了？還沒有嗎？」、「是男友嗎？」雖然兩人都未正面回應，不過已有不少網友認定兩人的感情，還送上祝福。

據鏡週刊報導，現年34歲的劉亞仁兩年前曾在「國際出櫃日」貼出一張男男親密貼頭合照，當時就引起熱議，不過當時的男性與他近日分享的照片是不同人。

網友發現，劉亞仁和「崔河那」早已時常出現在對方的社交帳號裡，而崔男的Instagram裡除了一些靜物照片，其餘的照片滿滿的都是劉亞仁，看來交情匪淺，更有疑似同居的蛛絲馬跡存在。

由於南韓對同性戀的接受度還不高，敢出櫃的藝人少之又少，部分粉絲更戲稱劉亞仁根本身在「透明櫃」裡，不過就算劉亞仁多年來多次捲入同志疑雲，都不曾影響過他在南韓影視圈的發展。

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