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Netflix砸5億投資！孔劉扮太空隊長 全智賢變女戰士

記者陳建嘉／綜合報導
裴斗娜（左）、孔劉以及李準主演科幻劇「寂靜的大海」，眾多演員挑戰穿著太空衣，裴斗娜苦喊「吃不消」。(圖：Netflix提供)
裴斗娜（左）、孔劉以及李準主演科幻劇「寂靜的大海」，眾多演員挑戰穿著太空衣，裴斗娜苦喊「吃不消」。(圖：Netflix提供)

孔劉、全智賢相隔小螢幕多年，將以全新作品回歸，Netflix日前在南韓舉辦「See What's Next Korea 2021 」發布會，公開今年會推出的韓劇，包括全智賢主演「屍戰朝鮮：雅信傳」特別篇、還有孔劉、裴斗娜、李準及鄭雨盛合作的科幻新劇「寂靜的大海」皆釋出最新劇照。

「寂靜的大海」是南韓首部科幻影集，釋出孔劉穿著太空裝的帥氣造型。裴斗娜、鄭雨盛及李準現身宣傳，裴斗娜苦喊太空衣超重，即便已拍了五個月，還是很吃不消，「但也因此跟大家有革命情感，演員們的感情都很好」，李準在一旁聽到此事，更許下之後全體演員要穿太空服跳月球漫步舞的承諾。

「屍戰朝鮮」連兩季皆開出紅盤，第二季結尾讓全智賢驚喜登場，引發熱烈討論，該劇衍伸出全新特別篇「屍戰朝鮮：雅信傳」，由全智賢主演，特別篇將揭開全智賢角色的神秘面紗。

其餘精彩作品還包括丁海寅再扮軍人的「D.P.」、「屍速列車」導演延尚昊執導，劉亞仁、朴正民主演的漫改劇「地獄」以及李政宰、朴海秀主演「墨魚遊戲」。Netflix自從近年成功以韓劇「愛的迫降」、「屍戰朝鮮」打造金字招牌之後，今年更在記者會上大手筆宣稱將挹注5500億韓元（約5億美元）。

全智賢主演「屍戰朝鮮：雅信傳」曝光首張劇照。(圖：Netflix提供)
全智賢主演「屍戰朝鮮：雅信傳」曝光首張劇照。(圖：Netflix提供)
孔劉（中）首度挑戰演出太空人，將在最新韓劇「寂靜的大海」拯救全人類。(圖：Net...
孔劉（中）首度挑戰演出太空人，將在最新韓劇「寂靜的大海」拯救全人類。(圖：Netflix提供)
「屍速列車」導演延尚昊執導最新驚悚韓劇「地獄」，找來劉亞仁（左一）和朴正民（左二...
「屍速列車」導演延尚昊執導最新驚悚韓劇「地獄」，找來劉亞仁（左一）和朴正民（左二）主演。(圖：Netflix提供)
丁海寅在新劇「D.P」再次挑戰演出軍人角色。(圖：Netflix提供)
丁海寅在新劇「D.P」再次挑戰演出軍人角色。(圖：Netflix提供)

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