玄彬、孫藝真認愛後首度同框拍攝新廣告。(視頻截圖)

2021年第一天就被南韓 D社爆出「戀愛ing」的玄彬、孫藝真,在雙方所屬經紀公司確認戀愛事實後,日前玄彬出席APAN Star Awards靠著「愛的迫降」獲得大賞時,於得獎感言中特別致謝「最棒的夥伴」孫藝真,在當時閃瞎了螢幕前的一票觀眾。

以為在「愛的迫降」收官之後,認愛的兩人就很難再度合作嗎?菲律賓電信公司在2月14日西洋情人節當天釋出了全新廣告,廣告中的主角竟然就是玄彬與孫藝真!驚喜合體的兩人在廣告中同樣有著超自然的互動,不論是拍胸或對視,兩人眼中的愛意完全就是真情流露,加上廣告中玄彬問孫藝真「Do you believe it is possible?」,孫藝真回答「I do」,超撩的台詞看得粉絲尖叫不已!

而廣告中的影片畫面也全都是兩人在「愛的迫降」的相關對手戲,舉手投足甜到心坎裡的畫面,讓網友紛紛留言表示「快點結婚吧」、「兩位真的很搭」、「可愛的一對情侶」、「我想再看這兩位演員合作新劇」等,不過也有網友表示「這家公司才是最大贏家」、「廣告好俗氣」。