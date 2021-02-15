波多野結衣嘴角歪斜左眼閉不上 全面停工

波多野結衣因為顏面神經麻痺，左半臉幾乎不受控制。（取材自Instagram）

日本AV女優波多野結衣是許多男粉絲熱愛的女優之一，她近來在推特 自爆健康亮紅燈，患上顏面神經麻痺，不僅臉部肌肉 無力不協調、舌頭麻痺、左眼也無法完全閉上，她難受到崩潰痛哭，目前工作行程也全面暫停，專心在家休養。

綜合媒體報導，波多野結衣近日發文透露，舌頭有麻痺感，臉部也感到有些不適，似乎是患上顏面神經麻痺，目前正在接受類固醇治療、免疫力 變低，暫時無法出門。

波多野結衣雖然在文中透露已經習慣痛楚，會想辦法讓自己變得更堅強，但是真的太難以忍受，一個人在家的時候難免湧上負面情緒，忍不住崩潰大哭，看在許多粉絲心中頗為心疼，但又無助。

自從透露患病消息後，波多野結衣幾乎每天都會更新推特報告近況，除了舌頭麻痺、臉部肌肉不協調、嘴角歪斜之外，目前最大的問題是左眼無法順利閉合，導致眼睛乾澀、止不住地流淚，左邊鼻孔流鼻水時也無法順利吸回，整個臉部肌肉幾乎只剩下右邊能動。

雖然病情似乎頗為嚴重，但波多野結衣還是打起精神面對這一切，情緒也逐漸穩定許多。她目前全面停工，2月份的活動也暫延到3月，目前仍需專心在家休養。