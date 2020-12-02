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劉寅娜發燒突然告假… 檢測陰性鬆口氣

娛樂新聞組／綜合報導
韓星劉寅娜新冠肺炎檢測結果，顯示為陰性。（本報資料照片）
韓星劉寅娜新冠肺炎檢測結果，顯示為陰性。（本報資料照片）

曾演出、「來自星星的你」、「鬼怪」等劇，擁有高人氣的南韓女星劉寅娜，日前她原定將出席新片「新年前夜」電影記者會，未料突傳出身體不適臨時缺席，並接受了新冠肺炎檢測，幸好檢測結果顯示為陰性。

綜合媒體報導，韓劇「愛我的間諜」由劉寅娜、神話Eric主演，日前因為劇組一名群演，與在其他節目擔任的確診群演有過相同行動路線，而讓劇組中斷拍攝，直到在該群演檢測結果為陰性，才恢復拍攝。但女主角劉寅娜日前以身體不適向劇組請假，原訂出席電影「新年前夜」記者會也未現身，讓許多粉絲擔心她的身體狀況。

劉寅娜所屬社YG娛樂表示，劉寅娜前一晚開始感覺身體不適，出現低燒現象，為防萬一，她接受新冠肺炎檢測，也無法參加「新年前夜」製作記者會，而與ERIC文晸赫合作的新劇「愛我的間諜」將視狀況決定拍攝進度，未來日程也可能有變化。

所幸，劉寅娜檢測結果稍早出爐，顯示為陰性，之後將會持續拍戲，才讓粉絲鬆了一口氣。

南韓演藝圈近來病例連環爆，除了劇組有工作人員染疫，導致多部韓劇停拍，也開始擴散到歌謠界，男團UP10TION成員BIT-TO（碧土）、高潔也宣布確診，之後將接受後續相關治療。

檢測 電影 間諜

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