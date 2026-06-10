我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

梧桐妹海灘曬比基尼引話題 賈靜雯：你們真的很保守耶

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賈靜雯出席電影「揭密日」首映會。（記者王聰賢／攝影）
賈靜雯出席電影「揭密日」首映會。（記者王聰賢／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賈靜雯回應女兒梧桐妹比基尼照，引發現場笑聲。
  • 重點二：她以幽默態度護女，認為外界對穿著討論過於保守。
  • 重點三：胡宇威同場談外星生命，並甜蜜表示每天都在約會。

51歲雙金影后賈靜雯出席好萊塢名導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)最新科幻電影「揭密日」（Disclosure Day）首映會，與男星胡宇威一同現身站台。活動上，賈靜雯不僅分享自己對外星生命的好奇，也首度回應大女兒梧桐妹近期曬出性感辣照所引發的討論，以一句幽默回應展現開明態度。

面對媒體提及梧桐妹日前在海邊分享的火辣美照，賈靜雯笑著表示：「你們真的很保守耶！這有什麼好討論的，今天不是要聊『揭密日』嗎？」高EQ回應瞬間讓現場笑聲不斷，也展現身為母親對女兒的支持與尊重。

這也是修杰楷先前捲入閃兵爭議後，賈靜雯首度公開露面。被問及是否會帶家人一起進戲院支持新片時，她笑說自己會先看過電影，再幫孩子們買票，「之後就由爸爸帶她們來看。」談到即將到來的暑假，她則透露自己已安排好新的戲劇拍攝工作，下半年行程依舊相當緊湊。

身為史匹柏的忠實影迷，賈靜雯坦言從小就受到科幻電影影響。她回憶，童年時看完「ET外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）後，甚至曾幻想跟著ET一起返回外星球；而每當聽見「第三類接觸」（Close Encounters of the Third Kind）的經典旋律，總會勾起內心對未知宇宙的嚮往。

談到外星生命是否存在，賈靜雯直言自己一直抱持開放態度，「害怕也沒有用，或許他們只是長得跟我們不一樣，說不定他們看到人類也會害怕。」她更笑說，如果真的有機會和外星人見面，腦中至少有上百個問題想問，尤其好奇宇宙中究竟存在多少不同種族與文明。

同場出席的胡宇威則表示，自己被電影預告中濃厚的神秘氛圍深深吸引。他認為片中圍繞外星生命與政府機密的設定相當有魅力，也透露自己一直相信宇宙中不只有人類存在，甚至開玩笑說：「搞不好外星人早就混在人類社會裡生活了。」

對史匹柏作品相當熟悉的胡宇威還分享，「ET外星人」上映的那一年剛好也是自己出生的年份，因此對這部作品特別有感情。他表示，未來有機會也想帶老婆陳庭妮一起進戲院觀賞。雖然陳庭妮平常較少接觸科幻作品，但同樣相信外星生命的存在。

當媒體打趣詢問夫妻倆是否很久沒有單獨約會時，胡宇威立刻甜蜜放閃表示：「每天都在約會啊。」一句話閃瞎全場。

電影「揭密日」聚焦於「人類是否是宇宙唯一生命」的命題，結合外星文明、政府機密與未知真相等元素。巧合的是，美國近年持續公開與UFO相關的調查資料，也讓電影議題更添話題性。

梧桐妹曬出比基尼照。(取材自Threads)
梧桐妹曬出比基尼照。(取材自Threads)

好萊塢 修杰楷

上一則

觀影說劇╱「驀然回首」真人版 雙主演二搭 海報亮相

下一則

「教父」保鏢古德拉65歲離世 35歲葛萊美歌王萊利遇刺身亡

延伸閱讀

賈靜雯愛女曬比基尼照 海邊大尺度解放

賈靜雯愛女曬比基尼照 海邊大尺度解放
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
黃韻玲認「曾當過私生飯」 蹲點偶像家門口換來一頓罵

黃韻玲認「曾當過私生飯」 蹲點偶像家門口換來一頓罵
珍妮佛羅培茲爆新戀情 假戲真愛小11歲男星 曖昧互動全被拍

珍妮佛羅培茲爆新戀情 假戲真愛小11歲男星 曖昧互動全被拍

熱門新聞

黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊