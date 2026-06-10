梧桐妹海灘曬比基尼引話題 賈靜雯：你們真的很保守耶

賈靜雯出席電影「揭密日」首映會。（記者王聰賢／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 賈靜雯回應女兒梧桐妹比基尼照，引發現場笑聲。

賈靜雯回應女兒梧桐妹比基尼照，引發現場笑聲。 重點二： 她以幽默態度護女，認為外界對穿著討論過於保守。

她以幽默態度護女，認為外界對穿著討論過於保守。 重點三：胡宇威同場談外星生命，並甜蜜表示每天都在約會。

51歲雙金影后賈靜雯出席好萊塢 名導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)最新科幻電影「揭密日」（Disclosure Day）首映會，與男星胡宇威一同現身站台。活動上，賈靜雯不僅分享自己對外星生命的好奇，也首度回應大女兒梧桐妹近期曬出性感辣照所引發的討論，以一句幽默回應展現開明態度。

面對媒體提及梧桐妹日前在海邊分享的火辣美照，賈靜雯笑著表示：「你們真的很保守耶！這有什麼好討論的，今天不是要聊『揭密日』嗎？」高EQ回應瞬間讓現場笑聲不斷，也展現身為母親對女兒的支持與尊重。

這也是修杰楷 先前捲入閃兵爭議後，賈靜雯首度公開露面。被問及是否會帶家人一起進戲院支持新片時，她笑說自己會先看過電影，再幫孩子們買票，「之後就由爸爸帶她們來看。」談到即將到來的暑假，她則透露自己已安排好新的戲劇拍攝工作，下半年行程依舊相當緊湊。

身為史匹柏的忠實影迷，賈靜雯坦言從小就受到科幻電影影響。她回憶，童年時看完「ET外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）後，甚至曾幻想跟著ET一起返回外星球；而每當聽見「第三類接觸」（Close Encounters of the Third Kind）的經典旋律，總會勾起內心對未知宇宙的嚮往。

談到外星生命是否存在，賈靜雯直言自己一直抱持開放態度，「害怕也沒有用，或許他們只是長得跟我們不一樣，說不定他們看到人類也會害怕。」她更笑說，如果真的有機會和外星人見面，腦中至少有上百個問題想問，尤其好奇宇宙中究竟存在多少不同種族與文明。

同場出席的胡宇威則表示，自己被電影預告中濃厚的神秘氛圍深深吸引。他認為片中圍繞外星生命與政府機密的設定相當有魅力，也透露自己一直相信宇宙中不只有人類存在，甚至開玩笑說：「搞不好外星人早就混在人類社會裡生活了。」

對史匹柏作品相當熟悉的胡宇威還分享，「ET外星人」上映的那一年剛好也是自己出生的年份，因此對這部作品特別有感情。他表示，未來有機會也想帶老婆陳庭妮一起進戲院觀賞。雖然陳庭妮平常較少接觸科幻作品，但同樣相信外星生命的存在。

當媒體打趣詢問夫妻倆是否很久沒有單獨約會時，胡宇威立刻甜蜜放閃表示：「每天都在約會啊。」一句話閃瞎全場。

電影「揭密日」聚焦於「人類是否是宇宙唯一生命」的命題，結合外星文明、政府機密與未知真相等元素。巧合的是，美國近年持續公開與UFO相關的調查資料，也讓電影議題更添話題性。