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出道42年…姜育恆愧疚沒空陪家人 9間房掛妻子名下

記者梅衍儂／綜合報導
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67歲的姜育恆身體狀況維持很好。（圖／文星文化提供）
67歲的姜育恆身體狀況維持很好。（圖／文星文化提供）

台灣歌手姜育恆出道42年，暴紅後工作滿檔，這幾年更忙於巡演，和太太相處時間逐年減少，他一直很愧疚，「過去花太多時間賺錢，現在這個年紀，應該花錢買時間」，透露未來想花五年時間帶老婆環遊世界，彌補多年陪伴不足。

他宣布6月27日在北流開唱，67歲的他在記者會上聲如洪鐘，自認體力與歌聲都還「電力十足」，近三年已唱超過40場演出，每月平均4、5場，也固定透過中醫調理身體，包含電療、保健藥物與日常養生，「健康檢查都正常，就是血糖稍微高一點」。每天吃四顆肝、肺的保養藥物。

這次演出他不找嘉賓，安排24至26首歌曲，「給我兩個小時，我會給你我的42年」。而唱了這麼多年，休息的念頭也一直縈繞，心中已有時間表，預計2027年後將大幅減少工作量，把更多時間留給家人與生活。

談起家庭，姜育恆笑說自己名下只有一間房產，其餘九間都登記在太太名下，最喜歡的是桃園高鐵附近住所，「太太在的地方，就是家」。桃園有三間房，上海也有，去年9月更買下600坪位於麻六甲的新居。

不過他的休息計畫老婆還不知道，他非常寵妻，出道前他沒錢買生日禮物給她，就寫了首歌當禮物，「沒有發表過，歌名叫『當我愛上你的時候』，我還自彈自唱給她聽」。演唱會門票5月10日在KKTIX販售。

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