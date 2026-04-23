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「祭弒」追求極致詭譎 天心首度挑戰體重4字頭

娛樂新聞組／綜合報導
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天心(左)、莊凱勛聯手為電影新作宣傳。(記者沈昱嘉／攝影)
天心(左)、莊凱勛聯手為電影新作宣傳。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣著名女演員、主持人及歌手天心首度演出恐怖片「祭弒」，片中遭邪靈附身，為追求極致詭譎氛圍，她刻意減重，近日出席記者會自曝體重一度降到4字頭，創下出道以來新低紀錄。天心的特殊恐怖妝容甚至一度嚇到飾演老公的莊凱勛，她笑說：「他一早被我嚇到都快失禁了。」

「祭弒」描述莊凱勛飾演的落魄父親，為求財竟將親生孩子獻祭給邪神，導致怪事頻傳。天心自曝是恐怖片「重度使用者」，接到劇本時相當興奮，還在家中不斷「練習中邪」給老公看，不過對方總是老神在在、「已讀不回」。沒想到某次兩人外出採買，回到停車場時她一時沒看到老公，下一秒對方突然現身，讓她當場嚇了一大跳。正準備抱怨「你嚇到我了」時，老公卻淡定表示：「記住這個感覺。」天心甜笑直呼：「老公很用心，我很謝謝他。」

導演邱晧洲則分享，天心擁有豐富演出經驗，雖是首次合作，但彼此默契良好，也為雙方帶來不少挑戰。天心表示，第一次看到劇本就很有感覺，一部電影要順利走到「賀成交」並不容易。她也提到，導演給予她很大的表演空間，但有時仍會對「中邪」狀態感到疑惑，因此會主動與導演討論、調整演出細節。

天心首度演出恐怖片「祭弒」，她刻意減重到4字頭，創下出道以來新低紀錄。(本報資料...
天心首度演出恐怖片「祭弒」，她刻意減重到4字頭，創下出道以來新低紀錄。(本報資料照片)

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