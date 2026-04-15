「周處」票房爭議再翻轉 發行商爆失聯 公司急發聲明

阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在中國票房火熱。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

電影「周處除三害」曾在中國締造高達30億（台幣，下同，約9500萬美元）票房佳績，原被視為台片進軍對岸的成功範例，未料如今卻演變成一場橫跨中、港、台三地的追債風暴，甚至出現重大案情轉折。

繼監製李烈對中國發行商陳永雄（Jeffrey Chan）發出「七日最後通牒」後，根據鏡報報導，陳永雄疑似全面失聯，宛如「人間蒸發」，無論透過兩岸三地影視圈人脈皆無法取得聯繫。股東方面已決定，一旦期限屆滿，將於下週正式提出刑事與民事訴訟，全面追討巨額票房分潤。

事件不僅止於「周處除三害」。據股東進一步調查，另一部票房亮眼的「陽光女子合唱團」同樣由陳永雄旗下公司發行，如今也恐陷入分帳黑洞。消息指出，該片票房達7.6億，戲院端早已完成分帳並匯出約九成款項，金額至少3.4億，但隨著陳永雄失聯，資金流向成謎，投資方憂心恐血本無歸。

「周處除三害」的發行公司英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司（33CC BVI LIMITED）近日針對電影「周處除三害」在中國票房分帳爭議發布正式聲明，強調相關款項仍在正常流程處理中，否認外界指控延遲或拒絕分帳，並對不實傳聞保留法律追訴權。

該公司表示，長年從事電影國際銷售與發行業務，累積超過20年經驗，過去曾代理多部華語電影，強調自身為具備專業與實績的影視發行機構。針對「周處除三害」在中國市場創下亮眼票房後引發的分帳爭議，公司指出，目前相關結算作業仍在進行中。

聲明中提到，跨境票房分帳涉及多項複雜程序，包括授權合約架構、票房對帳、稅務處理及金流安排等，需經過多方審核與行政流程，因此處理時間本就較長。公司強調，一切皆依照既有合約與制度進行，並無外界所稱「拖延」或「不處理」的情況。

對於近期部分媒體與網路輿論的質疑，公司表示相關說法多屬揣測與不實推論，對此深感遺憾，並重申公司營運一切正常。聲明同時指出，對於散布不實資訊、損害商譽之行為，將不排除採取法律行動以維護權益。

叁叁喜喜表示，未來仍將依據合約約定、帳務資料與既有溝通機制，持續推進分帳事宜，並盼外界能以理性角度看待相關進度。