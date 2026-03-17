丈夫暴力性侵女藝人遭判4年10月 女星還是不離婚

梁軒安(右)發生再多狀況，蕭淑慎都沒想要離婚。(摘自臉書)

49歲台灣女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚邁入第9年，她多次坦承因罹癌服藥加上停經，夫妻間老早無性生活，也默許他在外胡搞。梁軒安還真的屢屢闖禍，如今又因對女藝人強行性交，遭士林地院判刑4年10月。對此蕭淑慎未接電話，梁軒安則親口回應：「我是有很多想法，但要跟律師討論再回應。」

據ETtoday報導，梁軒安在2023年某日凌晨，將被害人帶入房間性侵得逞，過程中呼巴掌、掐頸施暴。被害人提告後，梁軒安坦承跟其有性行為，但否認強制性交，辯稱雙方為交往關係，指女方當日表現正常，隔天仍一塊出遊互動。

但有證人表示，看到被害人「頸部有明顯瘀青」，但其只說發生不願發生的事，事後以Line告知遭梁強制性交，此外被害人事後也以Line質問梁性侵細節，合議庭認為梁未正面否認訊息內容，事後還刪對話紀錄，另還找員工作證。

而梁軒安身上不只一作妨害性自主案，2024年被女子指騙財騙色，同年又被女歌手提告妨害性自主。一路以來風波不斷，蕭淑慎似乎置若罔聞，去年她接受本報專訪前，曾發聲明切割，但專訪時親解未離婚原因：「他還愛我，不肯離婚啊。」無意對簿公堂。

蕭淑慎當初之所以會嫁給梁軒安，是因為發現懷孕，但登記後，貝比才4個月大就沒了心跳，此後又接連自然流產4到5次，最後一次是梁軒軒安說：「不要生了，妳太可憐！」

蕭淑慎「老娘什麼男人沒見過」，但覺得跟梁軒安思想落差太大，而且他還是最窮一個，不是不知道他在胡搞瞎搞，反而提醒他「不要讓人家知道」，結果他「搞得全台灣都知道」。梁軒安習慣替那些女人弄個職位，有的是秘書，有的是特助，蕭淑慎講這事時眉頭都不皺一下，：「那些女的我都認識，整天在我面前晃來晃去，我是可以接受啦，但你可以找氣質好一點的嗎？」

受爸爸影響，蕭淑慎覺得梁軒安犯的就是「天下男人都會犯的錯」，沒什麼了不起，當初先有後婚時，她都算好了，就算生產後他變心，她也一樣可以把孩子養大，所以才決定結婚，「我從不做那種男人會愛我一輩子的夢，再優秀也一樣，只是會不會知道而已」。婚前她過盡千帆，往往同時劈3個，婚後倒是「自廢武功」，從未出軌 ，「不是因為我多愛他，既然結了婚就不亂搞」。

感覺上蕭淑慎帶著包容，在看這個小15歲、長不大的老公：「當然他不成熟，總幹一些荒唐事，但人生嘛，誰沒幹過幾件奇怪的事？我是他老婆，被牽托到很正常，如果不是因為我是公眾人物，誰會在意？我也不要全盤否定他，每一次都會想，我在他這個年紀的時候在幹嘛？想想就會覺得他好多了。」