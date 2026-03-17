當國際影展評審後 桂綸鎂消失銀幕 親揭原因「我還有時間」

桂綸鎂自認正愜意處於一段美好的沉澱期。(圖／Bella儂儂雜誌提供)

桂綸鎂去年下半年經歷密集國際影展、海外行程與新片宣傳後，此刻她卻主動選擇按下暫停鍵，決定暫時消失大銀幕，不急於向外汲取目光，而是拾回純粹日常，只為了讓生命經驗好好沉澱，細細咀嚼時間帶來的餽贈，強調：「沒有任何等待是浪費的。」

桂綸鎂登上「Bella儂儂雜誌」3月號封面人物，回顧過去，她接連受邀擔任FIRST青年電影展與東京影展評審，馬不停蹄地忙著宣傳新作品，但在密集看片馬拉松與高強度的跨國交流後，她自覺花很多時間「往外抓」，卻沒能將所有經歷消化、沉澱，直呼：「整個人好像飄在空中、沒有落地的感覺」。

於是她決定自我沉澱，把心「落到肚子裡」，不再急著向外，而是轉向內在的深層探索、好好生活，覺得「演員」只是人生其中一個角色，生命裡仍有太多珍貴身份等著去擁抱，「我可以好好當個女兒、當個手足、當我自己。我需要把『大家看見的桂綸鎂』先放在旁邊，回到一個真實的人」。

如今的桂綸鎂，正愜意地處於一段美好的沉澱期，她靜坐冥想、戶外曬太陽，想起之前一名表演指導帶給她的深刻啟發，「在現場喊Action的當下，大家常急於要在表演中獲得或給予什麼。但要先跟自己說『你有時間』可以停下來三、五分鐘感受現場，讓表演自然發生。」這句話不僅是表演的訣竅，更成為她現階段的人生註解。