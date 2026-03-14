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江宏恩突辭演「百味人生」 醫警告：再不好好睡會暴斃　

記者趙大智╱綜合報導
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江宏恩年前接受專訪時已瘦約26.45磅。（記者王聰賢／攝影）
江宏恩年前接受專訪時已瘦約26.45磅。（記者王聰賢／攝影）

55歲江宏恩辭演台劇「百味人生」，近期預告播出他意外身亡橋段，不會死而復生。據悉，江宏恩之所以請辭並非常見的過勞，主要是嚴重睡眠障礙，雖然失眠已是多年毛病，但近來愈見嚴重，連醫生都發出警告：「再不好好睡，會暴斃。」

江宏恩出道32年，以「太陽花」、「飛龍在天」走紅，是三立台8多年來重要男主角群之一，去年演出「百味人生」的渣男「高天量」一角，至今約150集，卻是首次半路退出，原因無它，就是珍貴的健康出了問題。

由於江宏恩去年開始暴瘦12公斤(約26.45磅)，和播出中的「如果我不曾見過太陽」裡體格模樣判若兩人，遭疑健康出狀況，但他接受本報系聯合報專訪時透露，是因接拍電影狂練武術，還有瘋狂騎車、控制澱粉、一天一餐，前後才會掉了12公斤，變75公斤(約165.3磅)。現在看到「百味人生」的他，早已恢復昔日花系列小生風采，臉型瘦削且有稜有角。

辭演最主要是江宏恩長期受失眠所苦，時好時壞，去年就曾告知「百味」有這狀況，但劇組同意隨時可請假。本土劇工作量大，外景班又很早，江宏恩常常幾乎沒睡就上工，返家後瞇一下，又必須帶幾隻狗狗出門散步，畢竟愛狗如命的他無法拒絕牠們殷切的眼神。

有人勸他吃助眠藥甚至安眠藥，但江宏恩堅持不吃，因為請教過醫師，多少會影響記憶力，他擔心影響背詞，所以連經紀人都佩服「超強」，說不碰就不碰。隨著失眠情況加劇，江宏恩上醫院接受腦波檢查，得知腦細胞活躍度快，他也在曾莞婷介紹下到能調理睡眠障礙的診所，希望能緩解。

過去演員因健康因素發生意外，「錢在銀行、人在天堂」的例子不勝枚舉，電視台和劇組沒人敢擔這責任，去年「百味」的星卉也因憂鬱症復發暴瘦至38公斤(約83.77磅)辭演，改由陳妍安接手。江宏恩順利請辭，戲分已在上周殺青，最近都在家休息，預計先上個實境秀，電影拍攝預計要到5、6月才展開。

江宏恩在「百味人生」中，因對感情不忠，只剩下兒子陳謙文與媽媽張琴陪在自己身邊，沒想到最引以為傲的兒子陳謙文為了繼承家業，竟不擇手段，甚至發現兩人並無血緣關係，讓他瞬間人生歸零，眾叛親離，如今也已領便當收場。

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