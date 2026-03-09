「拚命三郎」魂燃燒 楊烈自曝為演唱會操到兩度得皮蛇

我的頻道

記者梅衍儂╱綜合報導
楊烈(右)與女兒楊舞子台上合唱「Sukiyaki」。（記者林士傑／攝影）
楊烈(右)與女兒楊舞子台上合唱「Sukiyaki」。（記者林士傑／攝影）

73歲台灣資深歌手楊烈近日在台灣戲曲中心舉辦「自由之地」演唱會，千人到場聆聽，為了此次演出，他拚命三郎魂燃燒，備戰操到兩度被帶狀皰疹（皮蛇）纏身，讓他飽受困擾。

不過他演出不受影響，中、英、西、日、台5聲道輪番上陣，除和新生代歌手鍾綺合唱「思慕的人」，他更邀來寶貝女兒楊舞子，合唱曾登頂美國告示牌的日文神曲「Sukiyaki」（昂首向前走）。他看著台下滿滿觀眾，開心說：「今晚這麼多好朋友、好前輩，以及支持我的人坐在這裡，有無限的感動！」

他為了籌備演唱會積極健身，半年前便開啟「魔鬼訓練模式」，卻因體力負荷過載，竟得了皮蛇，還感冒大病一場。不過他曾是游泳校隊，體力和恢復力都很驚人，除了每日超過5千公尺長跑，還包含重量訓練、乒乓球，甚至揮汗擊打沙包。

至於練唱，他覺得白天練會吵到家人，晚上則怕吵到鄰居，只好對著牆壁壓抑聲音唱歌，剛開始妻女都給他的歌聲差評，讓他很緊張，後來愈練愈順，也慢慢找回歌唱的感覺。

他與日籍妻子藤堂麗加結縭多年，特別請愛女楊舞子登台合唱，楊烈以「一生鍾愛」感性介紹女兒出場。楊烈說女兒小時候非常黏他，但是因為忙於工作疏於陪伴，「以前我台灣、日本兩地工作，學校如果有家長會，我總是缺席的父親，實在非常愧疚。」

