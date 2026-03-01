Energy、F4都回歸了…他認183 Club「缺一個著急的人」

黃玉榮是火爆牧羊座。記者王聰賢／攝影

黃玉榮昔曾與明道、顏行書、祝釩剛、王少偉組男團183 club，還擔任舞蹈總監。近年Energy、棒棒堂、F4合體，他坦言的確有點懷念183 club當年在舞台上模樣，也期待、好奇重組會是什麼模樣，但目前「都沒聽到消息」，他說：「我覺得是缺了一個著急的人啊。」

對於老團再重組，黃玉榮先答「我都可以」，接著說了心裡話：「你說希不希望？我覺得當然。」但若是團內沒人積極，也缺了像阿信這樣促成Energy、F4的關鍵人物，感覺也只能是個念頭。

黃玉榮在2016年曾分享183 club 聚會，5人全員到齊，如今另4人當中，目前他仍會聯絡的，也只有祝釩剛，明道重心移到大陸，顏行書轉到籃球界，而王少偉「比較藝術家」，大家都滿有個性，各忙各的了。

Energy、棒棒堂復出後卻遭受閃兵 重創，黃玉榮沒有評價，老婆蔡憶青倒是以老公為榮：「你不是當那種很帥的兵種嗎？憲兵。」他點點頭：「我是退伍才進這個圈子的，所以就沒有當兵的問題。」

黃玉榮脫離偶像圈後，2009年就踏入三立本土劇世界，一路演到現在的「百味人生」，也算是電視台公務員。由於對手戲有不少美女演員，親密戲更在所難免，但老婆蔡憶青從不吃醋：「我跟他交往就知道他是演員，一定會有床戲和吻戲，我只規定，你今天拍一場吻戲，回家就要double給我，床戲也一樣！」