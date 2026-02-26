曾2度原諒外遇偷吃…李心潔大馬過年不見老公 又傳婚變

李心潔過年回馬來西亞娘家，和媽媽盡情撒嬌。(取材自臉書)

現年50歲的金馬影后李心潔，近日回到馬來西亞與家人歡度農曆新年，並在臉書分享多段與母親團聚的影片與照片，溫馨互動畫面曝光後，引發關注。不過港媒「香港 01」指出，畫面中未見老公彭順身影，形容她是「獨自」回娘家過年。

據了解，李心潔近期長時間待在娘家，與她先前忙於電影「黑潮」拍攝有關。該片是她繼「富都青年」後，再度與王禮霖合作監製的作品。近年她除了持續在幕前演出，也積極投入幕後工作，跨足導演與電影監製領域，展現多元實力。

李心潔18歲時從馬來西亞隻身赴台發展，從歌手轉戰影壇，逐步站穩腳步。2010年，她在事業高峰期選擇步入婚姻，成為人妻與繼母，人生重心有所轉變。

外界之所以對她婚姻狀況格外關注，主因是彭順過去曾兩度被媒體拍到與其他女性親密互動。一次是與女子牽手同返酒店，另一次則被拍到與香港演員李悅彤看電影並當街親吻，當時掀起不小風波。