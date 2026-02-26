江淑娜消失10年「有苦說不出」 曝江蕙病危不敢說

我的頻道

記者林士傑／綜合報導
江蕙(右)擔請妹妹江淑娜擔任唯一的嘉賓。(圖／寬宏藝術提供)
江蕙(右)擔請妹妹江淑娜擔任唯一的嘉賓。(圖／寬宏藝術提供)

「誠心最後博一杯，望天替咱保庇這個家」，江蕙（二姐）唱出最真摯的歌聲送祝福，也替「無，有」演唱會畫下句點。不同於先前的23場，最後的5場安可場，二姐與團隊斥資打造音符漫遊號、27米長高空空橋，精心安排觀眾成為專屬的「另一半」，對唱共創美好回憶。

自去年7月起，江蕙橫跨南、北完成28場演唱會，創下歌壇難以突破的紀錄。25日晚是她生涯第80場大型個唱，在這充滿意義的一晚，她唱完「甲你攬牢牢」後，感性表示：「人生八十才開始，後面還有（演唱會）嗎？」觀眾說有，讓人期待她再度高歌。

然而忘記吃過敏藥的她狂打噴嚏、流鼻水，趕緊趁換裝時吞藥，不忘示愛粉絲「上台看到你們就好了」。至於常被問到怎麼不去大巨蛋，她自認音樂既不適合，也要顧及到年長觀眾，「去一趟化妝室回來，我可能已經唱10首歌了」。

二姐直誇台北小巨蛋很棒，多唱幾場也沒關係，並且希望能更貼近歌迷，在合唱橋段開始繞場，隨後登上空橋升至8米高處，跟大家對唱「夢中的情話」等金曲，讓2、3樓觀眾邊尖叫邊合唱。不僅如此，當她飆唱「憨阿嬤」、「家後」等情感充沛的歌曲，連續15分鐘的催淚核彈威力太猛，被讚是最催淚的台語歌。

她的妹妹江淑娜淡出10年，去年在金鐘獎復出成為話題，受邀擔任唯一嘉賓，姊妹倆合唱「請你記得我的好」，二姐力拱江淑娜辦個唱，讓她驚呼「我沒膽」。

接著江蕙把舞台交給妹妹，在演唱「煙雨濛濛」之前，江淑娜說有很多話想說，「這10幾年的內心話，簡單講就是在二姐生病的期間，很多人都找不到我、看不到我，我是有苦衷的」。江蕙2015年宣布退休，直至復出才向外界透露戰勝癌症的辛酸，江淑娜說：「二姐報喜不報憂，但是麻煩的是我，每個人見到我就問『二姐為什麼不唱了』，我真的是有苦說不出。」

她表示當時二姐聽見醫師公布癌指數後，感到晴天霹靂，「很危急也很危險，我就一直喊拜託，不知道老天爺會不會幫她？但好人有好報，她還能站在台上唱歌，要謝謝你們之外，也要謝謝二姐沒有放棄自己。」

江淑娜雖淡出多年，但台風依舊穩健。(圖／寬宏藝術提供)
江淑娜雖淡出多年，但台風依舊穩健。(圖／寬宏藝術提供)
江蕙特別斥資打造高空空橋。(圖／寬宏藝術提供)
江蕙特別斥資打造高空空橋。(圖／寬宏藝術提供)

